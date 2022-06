Comunicato Stampa: Tutela ambientale, l’Udicon lancia #SOSAMARE 3.0

Roma, 10/06/2022 – “Ogni cittadino deve fare la sua parte per contrastare la presenza di rifiuti sulle spiagge e nei parchi italiani. Considerando il grande successo che ha riscosso la nostra iniziativa #SOSAMARE negli anni precedenti, abbiamo deciso di replicarla anche quest’anno – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’Udicon Denis Nesci - un’iniziativa che ha l’obiettivo di ripulire spiagge e parchi del territorio in cui viviamo. #SOSAMARE è una piccola parte di ciò che in realtà ognuno di noi potrebbe fare nella vita di tutti i giorni. La nostra attività di informazione, educazione e sensibilizzazione verso i cittadini sull’importanza di tenere pulite le aree pubbliche è centrale anche in molti progetti che portiamo avanti a livello nazionale, considerando che le problematiche ambientali tengono banco da diverso tempo. Il nostro intento è di dare voce ai gesti più che alle parole e sarebbe bello se tutti i cittadini, grandi e piccoli, si unissero a noi in quest’iniziativa. Organizzeremo #SOSAMARE in tutte le regioni dove l’Udicon è presente, grazie al supporto di numerosi volontari ripuliremo dai rifiuti le aree più frequentate con la calda stagione, come spiagge, parchi, laghi, mari per lanciare un messaggio di sensibilizzazione alle Istituzioni e alla popolazione. #SOSAMARE prenderà il via l’11 giugno da Lanciano per poi proseguire su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa quest’anno ha un significato ancora più profondo, grazie all’approvazione della legge Salvamare e all’introduzione nella nostra Costituzione dei principi fondamentali della tutela ambientale. La nostra terra deve tornare a vivere e tutti noi meritiamo di respirare aria più pulita con meno rifiuti” – conclude Nesci.

