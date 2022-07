Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Luca Rigoldi campione UE Supergallo ricevuto a Palazzo Ferro Fini"

(Arv) Venezia 19 lug. 2022 - Cita Nelson Mandela il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti nel presentare Luca Rigoldi, Campione UE Supergallo che venerdì 5 agosto metterà metterà in palio la sua cintura nel match contro il belga, armeno di nascita, Gerom Eloyan: “La boxe significa uguaglianza… Sul ring il colore, l’età e la ricchezza non contano nulla…” ha detto Ciambetti citando appunto il premio Nobel per la Pace: “Credo che la frase di Mandela bene si adatti a Luca Rigoldi, che ama la boxe, che da un fortissimo valore sociale al suo sport. Come atleta e uomo è una singolare testimonianza dell’impegno che ciascuno di noi può mettere a disposizione della comunità. Colpisce sapere che Luca riesce a conciliare allenamenti, combattimenti e sfide a livello europeo, con il lavoro che svolge nelle scuole, ad esempio, per veicolare tra i giovani i valori della sua disciplina a iniziare dal controllo delle proprie reazioni, e capire che per ottenere risultati servono sacrifici, impegno e tanta dedizione e fatica. Lo sottolineo, perché questa – ha detto Ciambetti - è la vera strada per essere campioni nella vita oltre che nel ring. Non si combatte per diventar ricchi, ma per passione, perché si ama la boxe che non a caso è disciplina olimpica. Proprio in questi anni nelle scuole Giapponesi si è ripreso ad insegnare come materia scolastica le arti marziali, dal Judo al Karate, in quanto utilissime non solo per l’autodifesa ma soprattutto per l’autocontrollo con risultati straordinari anche nella lotta al bullismo: parlando della boxe tra i bambini, Luca Rigoldi percorre la stessa strada dei maestri giapponesi e a sua volta si fa maestro di un insegnamento importante: la vita è bellissima ma non è una passeggiata, richiede fatica e impegno. Scorciatoie, nel ring come nella vita non esistono. Luca Rigoldi è un atleta straordinario, un campione non solo nel ring ma anche nella comunità e nella solidarietà: è tra quelli capaci di mandare Ko l’egoismo, l’indifferenza, l’insensibilità. Per questo, per il suo impegno tra i più giovani, per i risultati conseguiti e per quanto farà ancora lo ringraziamo. Il prossimo 5 agosto difenderà la sua cintura a Dueville, ma nel nostro cuore, possiamo già da oggi dire, che ha vinto il difficile match dell’onestà intellettuale e del coraggio”. Al pugile vicentino il Presidente Ciambetti ha donato una targa per ricordare l’incontro odierno e una bandiera della Regione del Veneto. “Abbiamo bisogno di restituire alla boxe il suo spazio liberandola di troppi pregiudizi e da stereotipi- ha spiegato Rigoldi – E io ringrazio non solo il Consiglio regionale per averci ospitato oggi ma anche Rai sport che trasmetterà il match del 5 agosto in diretta, e che ci aiuta nel dare della box una immagine moderna, diversa dal racconto di uno sport violento inquinato dal malaffare: la nostra è una disciplina olimpionica che non vuole essere fine a se stessa, ma funzionale anche al perseguimento di obiettivi più alti e in questo modo la presento nelle scuole ai bambini, spiegando quanto conti l’importanza dell’autocontrollo, la gestione della propria forza e del proprio fisico. E’ una disciplina che migliora la coordinazione, i riflessi, la velocità e l’equilibrio, migliora la concentrazione e il controllo, allontana stress e ansia, aumenta il coraggio e la fiducia in se stessi: oggi, in privato, è praticata a livello amatoriale da molti imprenditori e inizia a diffondersi anche tra le ragazze e le donne, che l’avvicinano magari per imparare forme di autodifesa. Non è un’arma con cui alimentare la propria violenza e imparare a fare del male - ha detto Rigoldi - Certo, nel praticare a livello sportivo la boxe si impara che la vita è anche dolore, la vita non è facile, e il pugilato insegna a cadere e rialzarsi; ad ogni buon conto è molto meno pericolosa di altre discipline sportive ed è uno sport molto meno violento di quanto si pensi. Era chiamata ‘noble art’ perché era praticata di nobili, perché il pugile deve avere una propria etica, deve rispettare norme precise a iniziare dal rispetto del proprio avversario”. Il pugile vicentino ha una vasta platea di tifosi, come ha ricordato il Presidente Ciambetti e non solo tra gli appassionati italiani ma anche negli Usa: l’appuntamento per tutti è per il 5 agosto a Dueville.

