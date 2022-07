Comunicato Stampa: Agro nolano, ecco #piantaunalbero, progetto verde di We Can

Si chiama #piantaunalbero il progetto promosso dall’organizzazione di volontariato We Can, già avviata da tempo ma con una ulteriore tappa prevista nei mesi di settembre e ottobre. L’obiettivo è la ri-forestazione sostenibile delle città, in modo particolare quelle dell'agro nolano. Allo stato attuale, i Comuni che hanno aderito al progetto sono Saviano, Roccarainola e Cicciano. In questi tre Comuni, saranno donati 30 alberi nel periodo adatto alla piantumazione, nei mesi di settembre e ottobre 2022.

«We Can si congratula con le amministrazioni comunali per la condivisione del principio che abbraccia questo progetto che punta a creare un ambiente sano. Gli alberi possono contribuire alla riduzione dello smog nelle nostre città», dichiarano i volontari dell’associazione. La tipologia selezionata per la piantumazione è il Cerro, che in 20 anni può catturare 3100 Kg di Co2

