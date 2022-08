Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto: impegni contro la siccità, per promuovere il benessere psicologico cittadini

(Arv) Venezia 2 ago. 2022 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la Mozione n. 333 “Siccità: serve un nuovo bacino idrico sul torrente Vanoi”. Il provvedimento impegna la Giunta regionale affinché si faccia portavoce presso il Governo e la Provincia di Trento per portare a conclusione il progetto di un nuovo bacino idrico sul torrente Vanoi, affluente del Brenta, già inserito nel Piano Regionale Ripresa e Resilienza.

Via libera alla Mozione n. 302 “Introduzione della figura dello psicologo delle cure primarie (psicologo di base) in Veneto” per promuovere il benessere psicologico dei cittadini studiando, alla luce delle esperienze maturate, quale possa essere il modello assistenziale più efficace e come e dove attuarlo.

Approvate la Mozione n. 273 “Sito del Monte Baldo: sì al progetto per la candidatura a patrimonio mondiale UNESCO” e la Mozione n. 330 “Avvio di iniziative per la candidatura del Monte Baldo all’interno del programma MAB UNESCO”.

