Comunicato Stampa: Agcom, Udicon “Lotta a spettacolarizzazione gioco d’azzardo online”

Roma, 3/08/2022 – La sanzione comminata a Google Ireland Limited, che controlla YouTube e Top Ads ltd, per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo sancito dall’art. 9 del Decreto Dignità, è un provvedimento importante che conferma la volontà di Agcom di regolamentare le piattaforme Over the top, soprattutto sul versante del gioco d’azzardo”, così in una nota il Presidente nazionale Udicon, Denis Nesci. “Ci auguriamo che questo sia l’inizio di una nuova lotta al gioco d’azzardo on line. Esistono ancora molteplici piattaforme che incitano alla ludopatia, fenomeno che da anni siamo impegnati a contrastare. Il volume di affari legato al gioco d’azzardo on line sta assumendo dimensioni sempre maggiori, ma dobbiamo ricordare a tutti che si tratta di una vera e propria dipendenza comportamentale, che sta coinvolgendo un numero sempre più rilevante di soggetti, soprattutto giovani e anziani”, prosegue Nesci. “Chiediamo che d’ora in avanti ci sia massima attenzione sul tema da parte delle Istituzioni, perché la ludopatia si previene e si contrasta solo con provvedimenti legislativi e sanzioni concrete” conclude Nesci.

