Comunicato Stampa: Coldplay in concerto, U.Di.Con.: “Stiamo vigilando sui prezzi”

Roma, 25/08/2022 – “I Coldplay annunciano il tour 2023 ed è già caos biglietti dopo appena qualche ora dall’apertura delle vendite, con i fan in coda per ore rimasti delusi, chi su più dispositivi contemporaneamente, chi su più siti, ma biglietti quasi subito sold out – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’Udicon Denis Nesci. Ci risiamo? Dopo 6 anni dal loro ultimo concerto in Italia, i prezzi dei biglietti sembrano di nuovo essere impazziti, com’è possibile? Stiamo vigilando per capire se ci sono irregolarità in atto. Una cosa è certa: il consumatore ha diritto ad una procedura d’acquisto semplice e lineare. Ci auguriamo che non ci sia stato alcun bot applicato all’acquisto, o altre anomalie, soprattutto per escludere che vi sia qualche speculazione in corso. Non possiamo tollerare che l’acquisto di un biglietto di un concerto, che dovrebbe essere un momento di svago, si traduca per i consumatori in una esperienza tutt’altro che piacevole” – conclude Nesci.

