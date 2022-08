Comunicato Stampa: CRV - Consiglio veneto avvia esame riforma legge su agriturismi

Consiglio veneto avvia esame riforma legge su agriturismi: dibattito e voto attesi per martedì 13 settembre

(Arv) Venezia 30 ago. 2022 – Nel pomeriggio il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato l’esame in aula della riforma della legge sugli agriturismi. Nella seduta odierna c’è stato tempo solo per le relazioni di presentazione che hanno inquadrato i principali obiettivi del provvedimento, che interviene a dieci anni a dieci anni esatti dalla legge quadro regionale (lr 28/2012) a normare un settore che in Veneto vale circa il 2 per cento dell’offerta turistica e che conta 1580 imprese. Il dibattito e l’esame dell’articolato proseguiranno nella prossima seduta di martedì 13 settembre.

Scopo dell’intervento normativo, in gestazione dalla fine della scorsa legislatura e frutto di due diverse proposte di legge depositate all’inizio di questa legislatura, una consiliare e una della Giunta, è permettere la diversificazione dei servizi offerti dalle imprese agricole per aumentare i redditi degli imprenditori, migliorare e ampliare l’offerta a clienti e turisti, valorizzare e far conoscere le produzioni enogastronomiche tradizionali e locali: in una parola, aiutare la ripartenza del settore dopo gli anni difficili della pandemia – come ha spiegato il relatore di maggioranza. Tra le novità prospettate dal progetto di riforma ci sono l’ampliamento della ricettività agrituristica (da 30 a 45 posti letto, al chiuso), l’estensione e la diversificazione della gamma dell’offerta agrituristica che ora può comprendere anche le attività enoturistiche, oleoturistiche, alcune tipologie di fattoria didattica’ e le molteplici forme del turismo rurale, vallivo e lagunare, la ridefinizione delle percentuali di autoproduzione nella somministrazione di pasti e bevande, la possibilità di fornire pasti per asporto e di partecipare a fiere, sagre e manifestazioni.

Per il correlatore di opposizione il provvedimento in discussione si limita a trovare un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti di diverse categorie e nasce senza visione e privo di analisi di scenario

