Comunicato Stampa: CRV - Appello del Presidente del Consiglio regionale del Veneto

(Arv) Venezia 14 set. 2022 - “Invito tutti i sindaci a fare il possibile per agevolare, come prevede la legge, la partecipazione al voto dei cittadini anziani: il voto è un diritto ed è nostro dovere fare in modo che tutti possano votare, anche chi ha difficoltà nella deambulazione. So bene che esistono delle scadenze per chiedere i servizi comunali, ma tante volte i cittadini sono disinformati e anche al momento del voto si frappongono ostacoli burocratici: il risultato finale è che tante volte nei fatti non si fornisce al cittadino anziano, o in difficoltà, un servizio che va garantito obbligatoriamente” Questo l’appello del Presidente del Consiglio regionale del Venetoi che chiede alle amministrazioni locali la massima attenzione sul tema: “Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto presente le difficoltà nell’andare ai seggi elettorali: rammento che chiunque voglia esercitare il proprio diritto di voto e sia impossibilitato a farlo per una disabilità, anche momentanea, può avvalersi di più possibilità: esercitare il voto a domicilio, votare presso il proprio seggio elettorale con assistenza o essere assegnato a un seggio elettorale assistito. I Comuni devono garantire la massima diffusione delle informazioni relative ai servizi che possono essere garantiti indipendentemente dalle scadenze, spesso sconosciute dai cittadini, previste dalle norne vigenti: molti comuni possono organizzarsi per facilitare e garantire il diritto di voto di tutti. Come ho detto, Votare un diritto, ed è nostro dovere garantire l’esercizio di questo diritto”.

