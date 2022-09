Comunicato Stampa: CRV - Presentati i servizi garantiti da Osservatorio elettorale per tornata elettorale 25 settembrer

(Arv) Venezia 14 set. 2022 - Presentati quest’oggi a palazzo Ferro Fini sede del Consiglio regionale del Veneto i servizi che l’Osservatorio elettorale della Regione, sotto il coordinamento scientifico del professor Paolo Feltrin dell’Università di Trieste, garantirà in occasione della tornata elettorale del 25 settembre. Tutti i dati e le informazioni saranno accessibili dal sito web del Consiglio regionale e i cittadini potranno seguire in diretta già a partire dalle 23 del 25 settembre l’evoluzione dei dati. Infatti, attraverso questo sito l’Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto seguirà in tempo reale l’andamento degli scrutini, pubblicando i risultati delle elezioni politiche in Veneto e nel resto d’Italia. Saranno resi disponibili, consultabili e scaricabili: i dati sull’affluenza alle urne parziali e definitivi; i risultati inizialmente provvisori e in seguito definitivi delle elezioni politiche in Veneto a tutti i livelli di aggregazione (comune, collegio uninominale, collegio plurinominale, provincia, regione, Italia); le rappresentazioni cartografiche della distribuzione del voto sul territorio per le liste con evidenza, quando possibile, delle variazioni nei confronti di precedenti elezioni a livello di collegio uninominale e comunale; le stime di distribuzione dei seggi in Veneto e in Italia per il Senato e la Camera; la stima degli eletti quando disponibile la stima di distribuzione dei seggi definitiva; altre elaborazioni dei risultati del voto e i confronti con le precedenti elezioni. A partire dalla mezzanotte del 25 settembre, un’ora dopo la chiusura dei seggi, verranno effettuate delle stime di distribuzione dei seggi realizzate a partire prima dai dati delle proiezioni e poi dai dati parziali dello scrutinio. A partire dalle 6:30 di lunedì 26 settembre saranno disponibili via via i dati definitivi con l’assegnazione dei seggi e l’individuazione dei parlamentari eletti.

