Comunicato Stampa: CRV - Alluvione Marche: la solidarietà del Presidente del Consiglio regionale del Veneto

(Arv) Venezia 16 set. 2022 - “Porgo a tutto il Consiglio regionale delle Marche, ai cittadini marchigiani, a quanti ora soffrono, la sentita vicinanza dell’intera Assemblea legislativa regionale veneta e un sincero abbraccio di solidarietà” Si conclude con queste parole il messaggio inviato questa mattina dal Presidente del Consiglio Regionale del Veneto a Dino Latini, presidente dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. “Non ti nascondo lo spaesamento che si prova nel vedere le immagini che testimoniano gli esiti della straordinaria ondata metereologica che ha colpito le Marche ferendo in maniera devastante anche l’Umbria: per un cittadino veneto le notizie che giungono da Ancona o dal Pesarese riaprono ferite e riportano a giorni difficili vissuti anche solo in quest’ultima dozzina d’anni. Come le Marche - si legge nella lettera inviata da Venezia dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto - anche noi abbiamo fatto i conti con la furia degli elementi, ma proprio per questo, e sulla scorta dell’esperienza vissuta, posso dirti che vi risolleverete: al dolore di oggi subentrerà la ripartenza e la ricostruzione. Sono sicuro che farete tesoro di quanto è accaduto intervenendo laddove è possibile per mettere in sicurezza il territorio. In queste ore sono sicuro che tutti i cittadini veneti condividono con voi l’amarezza del momento e noi tutti siamo pronti a fare il possibile per portare il nostro aiuto concreto”.

