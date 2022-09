Comunicato Stampa: CRV - I complimenti del Presidente del Consiglio Veneto per operazione Guardia di Finanza

(Arv) Venezia 22 set. 2022 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha espresso i suoi “più vivi complimenti” alla Guardia di Finanza di Vicenza “che ha smantellato un’organizzazione criminale con base nel Vicentino responsabile di una maxi frode da 600 milioni di euro per false fatturazioni nel commercio di carburanti. Questa operazione dimostra la professionalità dei nostri inquirenti e della Guardia di Finanza in special modo in un comparto delicatissimo come quello del commercio di carburanti. Ai Finanzieri del Comando di Contrà San Tomaso – ha proseguito il presidente del Consiglio regionale del Veneto - impegnati nell’operazione i giusti complimenti sono espressione del sentimento della stragrande maggioranza dei cittadini, che davanti a questi reati odiosi giustamente provano indignazione e a maggior ragioni oggi, quando in troppi, pur percependo uno stipendio o un reddito per altro falcidiato dalle tasse, faticano ad arrivare a fine mese”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO