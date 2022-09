Comunicato Stampa: ISTAT, Udicon: “ Famiglie affrontano la crisi riducendo drasticamente gli alimenti, pessimo segnale”

Roma, 30/09/2022 A settembre nuova stangata sui beni alimentari che rincarano dell’11,1% a livelli che non si vedevano dal 1983. Le famiglie bruciano i risparmi per colpa dell’inflazione e del caro vita e hanno incominciato a comprare meno prodotti alimentari, rinunciando ad acquistare soprattutto beni come carne, pesce, latticini e insaccati. I dati sono davvero impietosi - così in una nota il Presidente nazionale di Udicon, Denis Nesci. I consumatori sono spaventati dal peggioramento della situazione economica globale e corrono ai ripari selezionando prodotti più economici nel proprio carrello della spesa. Un calo di consumi preoccupante e un segnale significativo di come gli italiani stiano già affrontando psicologicamente una crisi che è solo alle porte - ha concluso Nesci.

