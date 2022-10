Comunicato Stampa: Santé Naturels®, eccellenza marchigiana nel settore di salute e benessere

Oggi siamo andati a conoscere Santé Naturels®, un’azienda che opera nel settore del “Naturale” e che nasce 10 anni fa, nelle Marche in provincia di Macerata. Rappresenta una fra le più conosciute aziende nella vendita diretta ed online, di prodotti naturali per la salute ed il benessere.

Simonetta e Riccardo ne sono gli ideatori e fondatori. Essi, da sempre appassionati al settore e dopo aver utilizzato ed apprezzato diverse sostanze naturali, decisero di trasformare la loro passione in attività lavorativa. Nasce così Santé Naturels® , da un’idea, dal desiderio e dalla volontà dei propri fondatori. Inizialmente con poche risorse ma al contempo con tanta passione ed entusiasmo.

Oggi è un’affermata e primaria azienda specializzata nella produzione e distribuzione di sostanze colloidali veri, di integratori particolari totalmente naturali e di cosmetici che, per la loro naturalezza e composizione, potrebbero anche essere ingeriti senza alcun problema. Fra i prodotti di punta oltre, oro, rame, zinco e silicio colloidale troviamo l’ Argento Colloidale Vero una vera chicca per efficacia ed utilità.

L’ Argento Colloidale Vero® di Santé Naturels® ha riconoscimenti che nessun’altra azienda del settore può vantare. Ne attesta la valenza anche uno Studio scientifico di efficacia svolto dall’Università Federico II ed una pubblicazione scientifica pubblicata da Mpdi Pharmaceutical di Basilea (Svizzera) nel 2019. Risulta essere classificato il migliore prodotto europeo per qualità, dal Laboratorio di Scienza Colloidale Americano ed è uno fra i migliori prodotti al mondo.

Cos’è l’argento colloidale? É una sostanza antica, naturale, composta da minuscole particelle di argento sospese in acqua pura bidistillata, avente ampie e riconosciute proprietà antibiotiche, antivirali ed antifungine.

Utilizzato in medicina dall’uomo già da diversi secoli, ai tempi, al pari di un vero e proprio farmaco, parzialmente dimenticato attorno agli anni 70 contestualmente all’avvento degli antibiotici allopatici. É in grado di debellare in pochi minuti circa 650 ceppi batterici.

È merito di Santé Naturels® se da circa un decennio l’argento colloidale è tornato in Italia, all’attenzione degli appassionati ed utilizzatori delle sostanze naturali. Oggi, sulla scia emulativa di Santé Naturels®, altre aziende vendono prodotti simili. In realtà pare producano una sostanza diversa, l’argento ionico che nulla ha a che vedere col Vero Argento Colloidale, anche se per ragioni di marketing viene sempre ed impropriamente utilizzato il termine “colloidale” nel packaging dei prodotti di argento ionico.

La produzione adottata da Santé Naturels® avviene mediante precisi processi di lavorazione e seguendo rigorosamente particolari e studiati criteri tecnologici, oltre ovviamente all’osservanza, quasi maniacale, del rispetto dei protocolli ministeriali e delle norme vigenti.

Le formulazione di tutti i loro prodotti esclude categoricamente l’utilizzo di SLS, SLES, PEG, parabeni, coloranti, conservanti chimici, opacizzanti, derivati del petrolio, texturizzanti, siliconici ed OGM.

Visitando il loro sito https://www.santenaturels.it/ scopriamo che tra i prodotti più conosciuti si trovano integratori come Vitamina C, venduta in diverse forme (polvere, capsule, sciroppi liposomiali), Magnesio, Spirulina delle Isole Hawaii, Pycnogenol, Curcumina, Lattoferrina, Quercetina e tanti altri prodotti interessanti.

Nella sezione “cosmesi” si rilevano molti prodotti a base di argento colloidale vero, come creme, gel corpo e gengivale, detergenti intimi fino al semplice dentifricio. Presente anche l’acido ialuronico in diverse formulazioni.

Un vero e proprio shopping del benessere. Vale la pena visitare il loro sito.

