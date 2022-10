Comunicato Stampa: CRV - Consiglio autonomie locali: seduta in presenza a Venezia

(Arv) Venezia 17 ott. 2022 – Seduta in presenza a palazzo Ferro Fini del Consiglio delle autonomie locali del Veneto, alla ripresa dopo la pausa estiva. Il ‘parlamentino’ veneto dei sindaci, dei rappresentanti delle Province, delle comunità montane e delle associazioni degli enti locali, temporaneamente guidato dalla sindaca di Maser Claudia Benedos , in veste di vicepresidente, e dal sindaco di Grisignano di Zocco Stefano Lain in qualità di segretario, ha ricevuto una prima informativa dall’assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara sulla manovra di bilancio 2023 della Regione Veneto e sulla ricaduta per gli enti locali del territorio dei provvedimenti finanziari in cantiere. Sulla manovra economica della Regione Veneto il consesso delle autonomie locali esprimerà il proprio parere nella prossima seduta. In premessa, il Cal ha dedicato parte della riunione - introdotta dal segretario generale del Consiglio Roberto Valente in rappresentanza del presidente dell’assemblea veneta Roberto Ciambetti (che non ha mancato di portare un cenno di saluto), presente la consigliera Silvia Cestaro (Lega-Lv) in rappresentanza dell’assemblea legislativa - all’organizzazione interna del proprio ruolo consultivo, nella prospettiva di rafforzarne la funzione statutaria di ‘voce’ delle autonomie territoriali e di organo strategico e operativo di dialogo diretto tra Regione ed enti locali.

