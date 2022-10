Comunicato Stampa: CRV - Lucas Pavanetto subentra a Raffaele Speranzon (FdI) in Consiglio regionale del Veneto

CRV - Lucas Pavanetto subentra a Raffaele Speranzon (FdI) in Consiglio regionale del Veneto

(Arv) Venezia 18 ott. 2022 - Lucas Pavanetto, Presidente del Consiglio comunale di Jesolo, è stato proclamato Consigliere regionale, in apertura degli odierni lavori d’Aula e con votazione unanime, in surroga al neo-senatore Raffaele Speranzon, l’ex Capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa veneta dalla quale si è dimesso il 13 ottobre.

Il Consigliere Pavanetto è nato il 2 aprile 1982 da genitori italiani a Ellwangen (Jagst), nel land del Baden-Württemberg, in Germania; geometra, è stato Consigliere comunale a Jesolo a partire dal 2007, con il ruolo di Capogruppo di Alleanza Nazionale fino al 2010 e del Popolo della Libertà fino al 2012: nello stesso anno, Pavanetto ha contribuito a fondare il partito politico Fratelli d’Italia, di cui è attualmente coordinatore nella provincia di Venezia e nelle cui fila è stato rieletto Consigliere comunale, sempre a Jesolo, nel 2017 e nel 2022. Nel settembre del 2020, Pavanetto è stato candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali e ha ricevuto 2830 preferenze, risultando primo dei non eletti in provincia di Venezia nelle liste di FdI.

