Comunicato Stampa: L’angolo mediterraneo. Sole365 come luogo della Dieta Mediterranea

Dal 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione , i clienti di Sole365 avranno l’opportunità di seguire al meglio le preziose indicazioni della Dieta Mediterranea grazie ad una iniziativa tutta nuova in collaborazione con il Dipartimento di Agraria e il CdL in Scienze Gastronomiche Mediterranee dell’ Università degli studi di Napoli Federico II .

Il progetto consiste nel fornire ai clienti una serie di interessanti suggerimenti per guidarli verso l’assunzione di un’alimentazione quotidiana non solo sana, ma anche e soprattutto mediterranea . All’interno dei punti vendita infatti, saranno presenti degli espositori fissi dal design innovativo che riporteranno alla mente la piramide alimentare pensata dal noto fisiologo Ancel Keys , il primo a comprendere i reali benefici che la Dieta Mediterranea è in grado di donare al nostro corpo.

I contenuti, disponibili mensilmente anche online e spesso incentrati sulla stagionalità degli alimenti , saranno direttamente redatti dagli studiosi e dai docenti dell’Università e verranno accompagnati da una serie di prodotti locali pensati per sottolineare il legame indissolubile tra la Dieta Mediterranea e il nostro territorio . Una fonte naturale di bontà, salute e genuinità.

Inoltre, per far sì che la promozione della cultura mediterranea passi anche attraverso il concetto di sostenibilità e di lotta allo spreco , i clienti troveranno anche delle speciali ricette “salva-alimenti” e consigli utili per preparare al meglio le proprie pietanze nel pieno rispetto dell’ambiente.

<< Siamo orgogliosi di questa collaborazione che alza ancora una volta l’asticella del nostro coinvolgimento per il territorio. La divulgazione di una sana cultura alimentare, accompagnata dal parere di un team esperto e attento ai temi della nutrizione, è da tempo una prerogativa fondamentale su cui basiamo la maggior parte delle nostre iniziative. Da anni, infatti, ci impegniamo per la divulgazione della Dieta Mediterranea e per la valorizzazione dei produttori locali, responsabili e vicini al territorio, che attraverso queste piramidi avranno modo di dialogare ancora meglio con il nostro pubblico. In questo modo cerchiamo di offrire ai clienti di Sole365, non solo un modello di spesa conveniente e attento alla qualità, ma anche un patrimonio valoriale collettivo che, sotto forma di spunti e consigli alimentari, invogli al raggiungimento di un adeguato benessere. Oltre a ciò, ci tengo a sottolineare che la sensibilizzazione non è solo uno strumento a beneficio dei nostri clienti, ma un importante valore aggiunto che offriamo a tutti i nostri dipendenti, attraverso una formazione aziendale gestita dai docenti dell’Università di Napoli e focalizzata a comprendere il valore aggiunto dei principi della Dieta Mediterranea per il nostro lavoro>> dichiara Michele Apuzzo , Amministratore Delegato di AP Commerciale .

Tirando le somme, dunque, Sole365 porta nuovamente alla luce un progetto concreto e di grande interesse, che aiuterà i clienti a compiere ogni giorno delle scelte alimentari consapevoli grazie a degli spazi interamente dedicati all’iniziativa . Un’ulteriore manifestazione dell’ impegno etico del brand campano di supermercati, che oltrepassa di gran lunga il semplice momento d’acquisto in favore di una proposta più completa in termini di vicinanza e sostegno alla comunità.

