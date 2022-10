Comunicato Stampa: CRV - presidente Ciambetti ha incontrato i vertici veneti dell’Ente Nazionale Sordi

(Arv) Venezia 19 ott. 2022 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , ha incontrato quest’oggi a palazzo Ferro Fini il presidente regionale veneto dell’Ente nazionale sordi (ENS) Maurizio Drago accompagnato dal Vicepresidente Antonio Pellegrino e dal consigliere Emanuele Arzà accompagnati della segretaria dell’ente Rita Sala. “Il presidente Drago mi ha manifestato la massima disponibilità del suo ente per la collaborazione con l’assemblea legislativa regionale - ha spiegato Ciambetti al termine dell’incontro - I dati ISTAT per il Veneto parlano di circa 2.500 cittadini affetti da sordità, ma questo numero, come mi ha spiegato il presidente Drago, non fotografa la realtà perché almeno un migliaio di cittadini sfuggono alla rilevazione statistica ufficiale in quanto censiti genericamente come disabili. Con l’incontro odierno riprendiamo il percorso del confronto che la pandemia Covid 19 aveva limitato e i nuovi vertici dell’Ens intendono contribuire positivamente al dialogo con la Regione. Da parte mia non ho potuto che confermare la piena disponibilità del Consiglio alla collaborazione e all’impegno per migliorare sempre più i processi di inclusione delle persone sorde, con l’obiettivo di garantire tutte le opportunità, strumenti, formazione e competenze necessarie al fine di evitare forme di marginalizzazione e penalizzazione ingiuste”.

