Comunicato Stampa: CRV - Presentata 40’ edizione della Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia di Sarmede

Presentata a palazzo Ferro Fini, la quarantesima edizione della Mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia di Sarmede

(Arv) Venezia 25 ott. 2022 - È stata presentata questa mattina a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la quarantesima edizione della Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia che si terrà a Sarmede, in provincia di Treviso, da sabato 29 ottobre - inaugurazione alle 17, nella Casa della Fantasia, sede della Fondazione Stepan Zavrel - fino a domenica 19 febbraio. La Mostra, curata dalla stessa Fondazione e tradizionalmente rivolta alle scolaresche, sarà dedicata al tema ‘Le immagini della fantasia’ e riunirà 350 opere - suddivise in 6 sezioni - firmate da 30 artisti provenienti da 15 paesi del mondo.

“La 40’ edizione della Mostra - queste le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti in sede di introduzione - segna una tappa importante per noi tutti, ed è uno stimolo vero per tornare a riflettere in questi giorni amari sulla figura di Stepan Zavrel che a 27 anni, a causa della sua opposizione alla dittatura comunista, fuggì dalla sua Cecoslovacchia per arrivare in Italia. Qui riesce a sviluppare nella libertà la propria arte e la sua dimensione di cittadino del mondo. Soprattutto dall’incontro con Emanuele Luzzati, con il quale collabora a Roma, matura l’idea di fare dell’illustrazione il ponte verso l’infanzia: il libro illustrato è veramente la prima galleria d’arte che un bambino visita, il primo manuale d’arte che incontra nel proprio cammino. Ciò spiega l’importanza di questo straordinario artista e l’importanza della Mostra di Sarmede: il Veneto è ricco di siti Unesco, vanta artisti straordinari e pittori di grandissima fama e ospita una delle più importanti manifestazioni d’arte contemporanea, la Biennale di Venezia, ma vede in Sarmede non solo un punto di riferimento dell’illustrazione internazionale, ma la capitale del primo incontro che un bambino può fare con l’arte. Vista in questa prospettiva, la Mostra di Sarmede è manifestazione veramente meritoria e molto più importante di quanto non si pensi. Quest’anno, con delicatezza rara, in antitesi netta rispetto alla volgarità e alla violenza dei nostri tempi, questa Mostra nel suo panorama parla di poesia e dedica una sezione alla propria storia, tra sogni, ricordi, e altre poesie quasi a volerci ricordare che, come spiega Prospero nel finale della Tempesta di Shakespeare, ‘Noi siamo fatti della sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita’: a dar forma e colore a un sogno è il miracolo che l’illustratore per bambini, ma anche per gli adulti, riesce a compiere come abbiamo imparato in questi quarant’anni a Sarmede. Al Sindaco del comune di Sarmede Larry Pizzol e a Uberto Di Remigio, Presidente della Fondazione, vanno il ringraziamento e la richiesta di portare la riconoscenza e la gratitudine dell’intero Consiglio regionale a quanti, anno dopo anno, riescono a fare di questa cittadina una capitale dell’arte, di quell’arte che parla ai bambini e a chi è capace di sognare un mondo migliore nonostante le guerre, la fame e la povertà che affliggono come incubi i nostri giorni amari”. Successivamente, il Presidente Ciambetti ha ricordato la figura di Fabio Gazzabin, scomparso oggi, sindaco di Arcade, ex capo di gabinetto del Presidente Luca Zaia e tra i principali sostenitori, fin dalle prime edizioni, della Mostra.

“Voglio innanzitutto ringraziare il Consiglio regionale - queste le parole del Sindaco di Sarmede, Larry Pizzol - che da lungo tempo concede l’opportunità di presentare la Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia. È, questa, una tappa fondamentale per Sarmede e per la Mostra perché assieme raggiungiamo i quarant’anni: tanti ne sono passati da quell’estate del 1983, quando Stepan Zavrel e altri cinque artisti diedero avvio a questa esperienza che ha fatto conoscere la nostra piccola realtà a livello internazionale. Oltre alla Mostra, a Sarmede è presente la Scuola Internazionale d’Illustrazione riconosciuta a livello europeo che richiama lungo il corso dell’anno circa 700 artisti da tutto il mondo che trovano qui un luogo di formazione: anche Gabriel Pacheco, il direttore artistico della Mostra, a suo tempo aveva frequentato la Scuola di Sarmede. Il tema trattato quest’anno richiama una storia quarantennale di sogni che sono stati portati avanti tenendo sempre il passo dei tempi ed è così che il nostro paese ora rappresenta un punto di riferimento dell’editoria per l’infanzia: sta a noi continuare ad ampliarlo per renderlo ancor più fruibile alle future generazioni”.

“La Mostra celebrerà il proprio quarantesimo anniversario - così Uberto Di Remigio, Presidente della Fondazione Zavrel - con diverse, importanti sezioni, tra le quali spicca la sezione dedicata all’Ospite d’onore che sarà, nell’occasione, la polacca Joanna Concejo, una tra le più famose illustratrici europee che ci ha consentito di raccogliere oltre 100 opere, alcune originali. Un’altra sezione, la Panorama, sarà dedicata a 15 illustratori di diverse nazionalità le cui opere saranno dedicate al tema ‘Sogno, ricordo e altre poesie’. Una sezione diversa sarà destinata ai ‘Giocattoli pedagogici’ indirizzata in maniera specifica ai bambini, cui sono destinati anche alcuni laboratori gratuiti, finanziati dall’ordine degli architetti. I bambini rappresentano la nostra eredità proiettata verso il mondo dell’illustrazione, ambiente ideale di Zavrel che aveva come obiettivo proprio quello di avvicinare i più piccoli non solo all’arte, ma anche ai valori etici e proprio grazie a lui questo sogno ha trovato realizzazione”.

