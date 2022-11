Comunicato Stampa: Regalare Miele; Il trend di Natale 2022

Cosa regalare a Natale 2022?

Questo Natale, per i regali, non si possono commettere errori, il trend del momento è quello di regalare miele. Tutti si stanno spingendo verso un’alimentazione sana, su cibi artiginali e genuini. “Regalando il miele non si sbaglia mai” è questo quello che dicono i sondaggi di quest’anno. Uno degli alimenti più apprezzati sia dai più piccoli che dagli adulti, un regalo che si adatta a qualsiasi occasione e circostanza.

“Abbiamo iniziato a vendere i regali di Natale a base di miele già a settembre e non sappiamo se avremo prodotti a sufficienza per soddisfare il mercato fino a Natale. Inoltre abbiamo dato la possibilità di inserire un indirizzo alternativo se si vuole far recapitare il proprio regalo direttamente a chi lo deve ricevere anche se si è a km di distanza.” è questo quello che comunica la Natiflow , azienda che pratica un’apicoltura etica, oggi leader nel settore del miele 100% italiano e artigianale e specializzata nella vendita di regali a base di miele. Infatti, già ad agosto hanno creato un’area dedicata ai regali di Natali sulla loro piattaforma. Idee Regalo Natalizie e Confezioni Natalizie , sono queste le due sezioni inserite sul loro sito e che stanno spopolando quest’anno. Una produzione limitata tutta italiana, infatti, le loro confezioni sono realizzate interamente a mano ed il packaging dei loro barattoli è molto elegante ed esclusivo. Confezioni regalo originali che si adattano ad ogni occasione, età e sesso. Sicuramente la Natiflow oggi produce uno dei migliori mieli italiani e lo confermano molti esperti.

È sempre cosa gradita ricevere il miele come regalo, soprattutto se si parla del Natele, momento in cui si tende a creare situazioni colloquiali, è bello stare in famiglia davanti al caminetto e condividere tempo con parenti ed amici. Se a farci compagnia abbiamo un buon barattolo di miele l’atmosfera diventa ancora più piacevole . Si, perché il miele è sempre un ospite ben accettato che si adatta a qualsiasi situazione, sia se si vuole bere una buona tisana, te o caffè sia se si vuole accompagnare con un tagliere di formaggi. Per gli amanti della cucina è il partner perfetto per divertirsi con ricette creative o fare dolci con alla base zuccheri naturali. Quindi una delle migliori idee regalo originali .

Quando si regala il miele a Natale o in altre circostanze significa educare. Esatto, è proprio così, educare ad un’alimentazione sana e genuina partendo dai più piccoli ai più grandi. Il trend degli ultimi tempi va sempre di più verso il cosiddetto “healthy lifestyle” cioè uno stile di vita salutare. È bello trasmettere questo principio ai più piccoli ma anche ai più grandi. Il miele è ricco di proprietà benefiche e terapeutiche, è un prodotto sano che viene prodotto dalle api, uno degli insetti più straordinari al mondo. La sua maggiore percentuale di fruttosio rispetto al glucosio lo rende molto digeribile e gli studi dicono che, chi consuma miele o altri prodotti provenienti dall’alveare come polline o propoli, ha una carica energetica maggiore e si ammala meno. Inoltre, acquistare miele online non significa solo fare un regalo di Natale particolare ed originale ma significa anche contribuire alla sopravvivenza e alla salvaguardia delle api, insetti fondamentali per la nostra vita e quella del pianeta.

Iniziare ad educare i più piccoli ad un’alimentazione composta da prodotti naturali è fondamentale per buttare le basi ad uno stile di vita sano. “Dopo numerose richieste abbiamo creato anche una linea di regali di Natale per i bambini” dice ancora la Natiflow. “le richieste di nuove confezioni regalo a base di miele sono aumentate del 300% negli ultimi due anni” Ormai il miele rappresenta il regalo perfetto sia per Natale che per altre occasioni come compleanni, un regalo per lui o per lei. Infatti, la Natiflow ha realizzato una vasta scelta di confezioni regalo che sono rivolte ad ogni tipo di occasione al fine di soddisfare le numerose richieste che arrivano ogni giorno. La possibilità di acquistare miele online e le loro confezioni regalo Natalizie direttamente sul loro sito rende il tutto molto semplice.

Come anticipato prima la Natiflow offre una vasta gamma di confezioni regalo per Natale. L’azienda ha più di 11 tipologie di miele prodotte da loro in diverse zono d’Italia è la produzione è totalmente italiana e artigianale. Curano i dettagli, infatti anche gli spargimiele in legno sono stati personalizzati da una torneria italiana. Le loro confezioni regalo natalizie sono fatte a mano e offrono anche la possibilità di inviare il prodotto ad un indirizzo diverso facendolo recapitare direttamente alla persona che si vuole stupire. Il loro impegno verso questo mondo non si ferma solo alla produzione di miele ma la loro attenzione è rivolta anche alla sensibilizzazione nei confronti delle api, insetti indispensabili alla vita del pianata. Infatti vi invitiamo a seguire la loro pagina Instagram: @natiflow.italy ed il loro blog dove potere trovare importanti informazioni su questo magico mondo. Inoltre hanno anche uno dei migliori programmi di affiliazione per collaborazioni relative al marketing.

Speriamo che con questo articolo abbiamo contribuito ad aiutarvi sulla scelta dei vostri regali natalizi e vi auguriamo un dolce Natale a base di miele. Acquistiamo miele e contribuiamo alla salvaguardia delle api che ogni giorno aiutano il pianeta e l’uomo a continuare la propria esistenza sulla terra.

