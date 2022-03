Krause, ottimista per le sorti del Parma, lascia intendere la riconferma di Iachini

Domani sulla Gazzetta:

Il nuovo stadio Tardini nell'incontro in Municipio tra Krause, Pizzarotti e Bosi. Il punto sull'iter per la nuova struttura che, ha detto Krause, " sarà un progetto condiviso per tuta la città.

Domani il debutto di Gazzetta question time in diretta sulla pagina facebook della Gazzetta e su gazzettadiparma.it. alle 17,30 domande in diretta al vicesindaco Marco Bosi sul nuovo stadio Tardini.

Emergenza profughi: scenari e analisi, riflessi parmigiani di questa catastrofe umanitaria. Sono già 450 le richieste di asilo all'ufficio stranieri.

Mostra dedicata al Farnese Un inserto di 8 pagine sulla rassegna dedicata alla storia della famiglia, del ducato che sarà inaugurata venerdì in Pilotta.