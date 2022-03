Le testimonianze dei profughi in fuga dall'Ucraina raccolte dal nostro inviato Roberto Longoni

Politica: la campagna elettorale entra nel vivo. Il resoconto dell'incontro tra Lorenzo Lavagetto, strenuo oppositore della Giunta Pizzarotti, e Michele Guerra, assessore alla cultura, ora alleati.

La magra del Po dovuta alla prolungata assenza di precipitazioni: un fenomeno sempre più allarmante che rischia di avere pesanti conseguenze sull'agricoltura.

Inserto Economia: la riscoperta dei beni rifugio, come muoversi per difendere i propri risparmi in una situazione di incertezza.

Sport e calcio dilettantistico: i risultati e le cronache delle partite.