Asfaltature fra via Emilia Est e via Emilio Lepido: tanti disagi, i commercianti si lamentano

Le principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (giovedì 21 giugno): ecco le anticipazioni del direttore Claudio Rinaldi

* Crisi di governo: tutte le notizie sulla Gazzetta in edicola

* Fa discutere il cantiere stradale ("non annunciato") fra via Emilia Est e via Emilio Lepido: disagi e polemiche

* Infrastrutture, Unioncamere indica le priorità per l'Emilia-Romagna: la TiBre e la Pontremolese

* Il club trasformato in casa d'appuntamenti

* Altissime temperature e “allerta gialla”: nel weekend si temono i 40 gradi a Parma

* Eccellenze enogastronomiche del territorio: esce l'inserto Gusto e si parla della “Notte dei culatelli”