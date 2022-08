Parma, bimbo di tre anni cade dal terzo piano: tanta paura ma è illeso

Le principali notizie sulla Gazzetta di Parma di mercoledì 10 agosto: ecco le anticipazioni del vicecaporedattore Aldo Tagliaferro

* Un bimbo di 3 anni cade dal terzo piano: illeso

* Infrastrutture: finanziato lo studio per la progettazione della diga di Vetto; 9,5 milioni per la scuola ex Castelletto

* Prosegue il viaggio negli Orti sociali: "I Girasoli"

* Due pagine sugli scout