Fidenza, pugni e sputi a un padre che seguiva la figlia principiante alla guida: condannati due fratelli

Il vicedirettore della Gazzetta di Parma Stefano Pileri anticipa alcune delle notizie del giornale di domani.

Iniziato il processo a Mirko Genco, il 25enne accusato di avere ucciso la 34enne peruviana Cecilia Juana Hazana il 20 novembre scorso.

«Juana stuprata durante l'omicidio».

Vetrine in fiamme nella notte alla macelleria islamica e all'hostaria da Beppe in via Imbriani: vandali o atti intimidatori?

Aeroporto: La «mappa» di verità e fake news

Rassegna Borgofood: speciale di 5 pagine sulla Fiera di San Donnino a Fidenza

Inserto Moda e Modi: servizi su viaggi, motori e moda

Parmacalcio: la prossima sfida con il Pisa: il Parma cerca il tris