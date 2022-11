Zone 30: Parma andrà più piano. Anche nelle frazioni

Annamaria Ferrari anticipa le notizie che domani troverete sulla Gazzetta di Parma in edicola. In particolare ci sarà un focus, con intervista all'assessore Borghi, sulle nuove zone 30 (a velocità limitata) che saranno implementate nei prossimi anni. Anche Parma seguirà l'esempio di Bologna, ma con giudizio, visto che non tutta l'area urbana diventerà "zona 30". La novità è che anche alcune frazioni diventeranno zone a bassa velocità. Poi si parlerà del cambio al vertice dell'Assistenza pubblica e della morte di Learco Tiberti, una delle colonne del Teatro Regio. Ci sarà anche l'inserto salute e una pagina sulle assegnazioni delle stelle Michelin, con uno chef parmigiano - Jacopo Malpeli - premiato.