Decoro Urbano: tutti i problemi dei quartieri del centro storico di Parma

Aldo Tagliaferro anticipa le notizie che troverete sulla Gazzetta di domani in edicola. Come qualche giorno fa avevamo documentato la situazione non edificante dal punto di vista del decoro urbano dell'Oltretorrente ora ci occuperemo dei problemi e del degrado del centro storico della città. Anche qui serve un'azione di risanamento. Poi parleremo di teleriscaldamento e dei problemi e i disservizi degli autobus Tep. Per la cronaca giudiziaria ci occuperemo di una vicenda curiosa: un incontro hot sul luogo di lavoro diventato un'estorsione. La vicenda si è conclusa con una condanna. Nella pagina degli spettacoli c'è un'intervista a Violante Placido che sarà al Magnani di Fidenza. Infine domani c'è anche l'inserto di gastronomia "Gusto".