Addio a Maurizio Bergamaschi, l'enologo che ha fatto tornare in auge la Fortana

Il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, anticipa le notizia che troverete domani in edicola con il nostro giornale. Un elettrocoagulatore, donato dalla Barilla, sarà consegnato da Seirs-Croce Gialla a un ospedale ucraino. Il direttore dell'ospedale a cui sarà consegnato parla di "dono dal cielo". Poi si parlerà anche di un convegno sulla politica degli affidi, argomento particolarmente importante dopo lo scandalo di Bibbiano. Ci sono novità anche dalla diocesi: nominati 4 vicari del vescovo e nuovi parroci, con spostamenti nelle parrocchie della città e della provincia. Notizia triste, invece, quella della morte di Maurizio Bergamaschi, conosciutissimo nel mondo vitivinicolo parmigiano come "principe della Fortana". In più ci sarà anche l'inserto weekend: in apertura, naturalmente, November Porc.