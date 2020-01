Gazzetta di Parma club per gli abbonati: ecco i negozi convenzionati

PRESENTAZIONE

Intercral Parma e Gazzetta di Parma hanno attivato delle convenzioni con centri commerciali, negozi, studi medici, ecc… affinché gli abbonati della Gazzetta di Parma e i soci di Intercral Parma possano beneficiare di sconti e/o agevolazioni a seguito della presentazione della tessera di riconoscimento. Le Ditte ivi elencate praticheranno a tutti i soci gli sconti segnati (sono esclusi i prodotti in saldo). In caso di contestazioni i soci / abbonati sono invitati ad evitare discussioni ed a segnalare le lamentele a Intercral Parma viale Caprera, 13/a Parma Tel. e Fax 0521.969637 - cral@provincia.parma.it. Il presente elenco potrà subire variazioni in corso di validità, per eventuali richieste di adesione si invita a contattare Intercral Parma.

Gli sconti non si applicano sulla merce in sconto.

ABBIGLIAMENTO NEONATO BAMBINO

MONDO PICCOLO P.za del Popolo, 2/e Salsomaggiore T. Tel 0524.579342 Abbigliamento bambino e accessori sc. 15 %

ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA E SPORTIVO

ASA TIRANE via Carducci, 20/a Parma Tel. 0521.286202 Abiti da spossa cerimonia e fashion e organizzazione matrimoni sc. 10%

BASI ACHILLE via Franklin 31 Parma Tel. 0521.607822 biancheria per la casa sc. 10 %

BRUGNATO 5TERRE OUTLET VILLAGE A12 Genova Livorno Uscita Brugnato (SP) sc. extra 10 %

CREAZIONI JACONO via Europa, 108/a Parma Tel. 0521.775602 borsette da donna in pelle e tessuto . sc. 10 %

COTTON – NENETTE via Repubblica, 21/b Parma Tel. 0521.236538 capi e accessori (abbigliamento femminile) sc. 15%

FIDENZA VILLAGE A1 Milano - Roma Uscita Fidenza (richiedere al front-office l’attivazione degli sconti) sc. extra 10 %

FOLGARIA vai sul sito per il dettaglio sconti su skipass

G & G EVENTI via Galaverna 10 Collecchio Tel. 0521.339319. Abiti da sposa e cerimonia sc. 30%. Bomboniere sc. 20%

G & G LINGERIE B.go Collegio Maria Luigia, 17/a Parma cell. 370.3307454 migliori marchi di intimo uomo e donna, continuativo, moda sc. 15 %

HILLSIDE BICYCLE via giardinetto, 6 Collecchio cell. 329.2026745 componenti e abbigliamento ciclistico sc. 15%

Biciclette sc. 10%

LOCALE PARMA str. XXII luglio, 22 (interno) Parma Tel. 0521.207331 Abbigliamento sartoriale su misura uomo donna bimbi, accessori, riparazioni sc. 10% per persone con disabilità sc. 15 %

MAPPAMONDO Altromercato B.go Goldoni, 2/c Parma Tel. 0521504015 abbigliamento e accessori sc. 15 %

MATRIMONI & CO via Galaverna, 10 Collecchio Pr Tel. 0521.339319 bomboniere sc. 20 % abiti sc. 30 %

MONDO MODA WEB via della Provvidenza, 57 Padova www.intimoweb.it collezione donna e uomo presenti sul sito inclusi i prodotti già sottoposti a sconti o promozioni (codice accesso INTERCRALPARMA) sc. 20 %

ACCESSORI PER CICLI AUTO E MOTO E VENDITA

BLU BICI E FITNESS via Battilocchi, 2 Gaiano di Collecchio Tel. 0521.309435 Biciclette, Fitness sc. 10 %, abbigliamento ciclisti sc. 15 %

AGENZIE VIAGGI - TURISMO

C.M. VIAGGI via Tommasi, 2/c Ancona Tel. 071.2076363 viaggi a catalogo CM Viaggi settore montagna sc. 7%

FOOD VALLEY TRAVEL viale Fratti, 40/a Parma Tel 0521.798515 Pacchetti turistici e prenotazione hotel sc. 5% Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima sc. 20% su diritti di agenzia.

FA.TE.MA. PARKING via Piemonte, 10 Lonate Pozzolo (VA) tel.0331 668830 www.fatemaparking.it Parcheggi a Malpensa sc. 15%

FOLGARIA Impianti Skipass Adulti e Senior nati prima 30.11.51 da lunedì a venerdì sc. 20 % al sabato domenica e festivi sc. 10%

LE MARMOTTE WALKABOUT via Emilia Est, 20 Pr Tel. 0521.247517 Pacchetti turistici dei principali operatori comprese crociere sc. 3%

ORIX TOURS via Farini, 62 Parma Tel. 0521.281335 Pacchetti viaggio sc. 5%

RENAISSANCE TRAVEL B.go Poi, 1 Parma Tel. 0521.231440 viaggio a corto, medio e lungo raggio sc. 5%

SEVEN MILE TRAVEL via Torelli, 39 Parma Tel. 0521.463955 pacchetti vacanza volo + soggiorno / volo + tour sc. 5%

AGRITURISMI DELLA PROVINCIA DI PARMA:

CA’ BIANCA Loc. Ostia Parmense, 84 Tel. 0525.98213 pernottamento e colazione (min. 2 notti), pranzo della domenica (min. 4 persone) sc. 10%

IL MONDO V.le delle Esposizioni, 106 Pr Tel 0521.272762 pernottamento e colazione sc. 10%

ALLARMI – SICUREZZA

FERRARINI via De Pretis, 4/a Parma Tel. 0521.994055 Porte, portefinestre e finestre blindate sc. 8%, finestre e porta finestre in legno, alluminio, PVC, composite sc. 13 % basculanti e sezionali garage, oscuranti avvolgibili, zanzariere, porte interne sc. 10 %

SECURITY CENTER Elettronica via Cavalieri di San Giorgio, 7/a Tel. 0521.463640 Impianti allarme, casseforti, armadi blindati sc. 15 % Impianti di video sorveglianza sc. 10 %

VERISURE via A. Negri, 6 Parma Tel. 339.1938853 Sistema di protezione della persona e della casa / negozio pacchetto Premium sc. 500,00 €

N 2 schock sensor in omaggio + sconto sugli eventuali extra del 50 %

ALIMENTARI

APICOLTURA LA VALLE DEL MIELE Via Milanello 3 Praticello di Gattatico RE Tel. 347.5775944 Miele e prodotti dell’alveare sc. 10 %

ARMENO CAFFE’ via Paradigna, 61 Parma Su tutti i prodotti sc. 10 %

BERTINELLI Noceto str Pedemontana, 2 e a Parma c/o Centro Torri acquisto prodotti sc. 10 %

IL SALUMIERE via Cascinapiano, 43/b Cascinapiano Langhirano Tel. 0521861169 Prosciutto di Parma, coppe, salami, salsiccia, parmigiano Reggiano, pecorini e formaggi sc. 10 %

LA CANTINA DEI SAPORI via Solari, 30 cell. 328.0541156 Tutti i prodotti sc. 5 %

PARMAVINI str. Martinella, 76/a Alberi Pr Tel. 0521.648764 Fornitura Acqua, vini, bibite e birre per Parma e zone vicine consegna gratuita sc. 10 %

SALUMIFICIO BENASSI via Emilia, 41 Castelguelfo Parma Tel. 0521.617110 vendita culatelli, salami, fiocchetti, vini, parmigiano sc. 5 %

VOLONTARIO TUTELA VINI COLLI DI PARMA via Verdi, 2 Parma Tel. 0521.207066 Vini “Colli di Parma” per conto aziende associate www.viniparma.it sc. 10 %

ARTICOLI SPORTIVI

NUOVA EDEN SPORT via Marconi, 45 Sorbolo Tel/fax. 0521/690491 Abbigliamento uomo e donna sc. 15 % scarpe sc. 10 %

TRAINING DAY via Trieste, 38/F Parma Tel. 0521. 273036 Integratori alimentari e alimenti dietetici, vitamine e prodotti per il benessere generale sc. 20%Abbigliamento sportivo, attrezzature da palestra, da sport eda combattimento sc. 20 %

ASSICURAZIONI

GENERALI ITALIA AGENZIA GENERALE via Sidoli, 9 Parma Tel 0521.483736 Polizza Sanitaria individuale e familiare sc. 10 % Polizza infortuni 24 ore individuale e familiare sc. 20%

ROSI ASSICURAZIONE P.le Santa Croce, 9 Parma Tel. 0521/293950 Polizza RC Auto sc. da 10 al 30 % rispetto a quanto pagate ora con la vs RC oppure sc. 35 % se privi di sinistri negli ultimi 5 anni - Polizza Famiglia, persona, casa sc. 35 %.

AUTORIPARAZIONI

AUTO 90 via Baganzola Parma Tel. 0521.602050 tagliandi e riparazioni auto su materiali di alta movimentazione sc. 12 %

AUTO GROUP Loc. Case Palazzina, 422 Albareto Tel. 0525.68360 sui ricambi e sui pneumatici sconti fino al 70 %

AUTO LUCE via A. Dante, 3 Fidenza Tel. 0524.84088 Tagliando (olio, aria, clima, gasolio, freni, batteria) sc. 15 % mano d’opera 32,00 € + iva sc. 10 %

AUTORIPARAZIONI MAGNANI Bannone via Pedemontana, 14 Tel. 0521.340839 tagliando senza perdere la garanzia della casa madre sc. 25 %, gomme sc. 20 – 40 %

CERESINI AUTO via Solari, 62 Montechiarugolo Tel. 0521.686488 mano d’opera sc. 10 % ricambi sc. 5/20 % gomme sc. 20/40 %

C.M.C. via Emilio Lepido, 173 Parma Tel. 0521.645165 Revisione – buono carburante 10,00 €, collaudo bombole metano e GPL sc. 10 %

MI. CAR SERVICE via Emilia, 60 Fontevivo Tel. 0521.618393 Riparazione autoveicoli sc. 15 %

REVISIONI ITALIA via T Nuvolari, 32 e via La Spezia, 71 a Parma tel. 0521.466966 revisione periodica omaggio lavaggio esterno auto

AUTOSCUOLA

AUTOSCUOLA LA 2000 Via Farini, 67 Tel. 0521.235910 Parma Rinnovo patenti 90,00 € anziché 97,00 € Corso di teoria per patenti sc. 10 %

AUTOSCUOLA VOLTURNO via Nullo 2 Parma Tel. 0521.254345 Corso di teoria Patenti cat. A, B, C, D, E e patenti nautiche Corso teoria conseguimento e/o rinnovo COC sc. 10 %

BENESSERE – CORSI DI BALLO – ESTETICA – PARRUCCHIERI - BARBIERI

ANTIC TAMARA str. Bodrio, 32 Parma Cell. 340.7804529 massaggi anti stress, rilassante, taoista sportivo, reiki, campane tibetane. sc. 10 %

ARP DANCE via Campana, 1 Pannocchia Tel. 348.5386829 Corsi di danza classica, moderna e contemporanea, pilates, sbarra a terra sc. 15 %

ARTE CAPELLI PARRUCCHIERI E BARBIER ESTETICA via Cassio Parmense, 16 Parma Tel. 0521. 242638 sconto solo servizi sc. 20 %

ARTEMISIA v. Rustici, 52 Pr Tel. 0521.256373 Trattamenti e prodotti estetici viso e corpo sc. 10 %

BELLICCHI SILVIA via Spezia. 177 cell. 338.9424394 Sedute di naturopatia, riflessologia plantare, trattamenti cranio sacrali, fiori di Bach sc. 20 %

BERNINI GIACOMO via Musini, 17 Parma, cell. 348.1093458 Trattamenti olistici e ginnastica posturale sc. 20 %

ESTETICA A MODO MIO Piazza N Calipari, 4 Noceto Tel. 0521.625166 Partner Comfort Zone sc. 20 % Laser per epilazione definitiva, trattamenti viso-corpo Presso Massaggio e altro sc. 5 %

ESTETICA E SOLE via XXIV maggio, 10 Fidenza Tel. 0524.83059 Prodotti cosmetici sc. 20 % trattamento viso / corpo e ingresso SPA sc. 15 %

FIT FOR LADY via Callani, 20 Parma Tel. 0521.494945 Tel. 328.7576699 Fit for amamy, Fit for Happiness, fit for Slim, medical Fitness e altri percorsi sc. 15%

HOLLY DANCE via S.P. Damiani, 14 Parma Tel. 333.2413238 corsi di ballo sc. 10%

LE TERME DELL’ANIMA B.go delle Colonne, 33 Parma Tel. 0521.684661 Trattamenti viso e corpo personalizzati con cosmesi naturali sc. 10 % Novità massaggio distensivo e rilassante su materasso a terra. Massaggi rilassanti, rassodanti e anti cellulite con oli e creme naturali sc. 15 %

NAMURA Via Scarabelli Zunti, 15 Parma Tel. 320.9767348 massaggio detensionante, sportivo, rilassante, linfodrenante e su tutti i trattamenti sc. 30 % –per utenti un età = o inf. a 30 anni ulteriore sconto del 5 % sc. 30%

NEW FASHION ACCONCIATURE via Mascagni 6/a Parma Tel. 0521.240036 Servizi presso nostro salone e prodotti sc. 10 %

PARMA ESTETICA via Sidoli, 9/e Pr Tel. 0521.244269 cell. 344.0335038 servizi estetici (cerette, manicure, massaggi, trattamenti viso e corpo, ecc solo importi >30 € no su vendita prodotti sc. 15 %

TERME di SALSOMAGGIORE e di TABIANO via Roma, 9 Salsomaggiore T. Tel. 0524.582611 Cure Termali: stabilimento Zoja Salsomaggiore, Respighi Tabiano sc. 20% Centro benessere: T Spatium Tabiano e linea cosmetica termale e prodotti all’acqua sc. 20 % scade 31.12.17

CALZATURE

MAURO CALZATURE via G. Belli 8/a Parma Tel. 0521.985846 calzature, accessori e pelletteria sc. 10 %

CARROZZERIE

CARROZZERIA AUTOPARMA via Cufra, 15/a Parma Tel. 0521.983708 qualsiasi lavoro effettuato sc. 10 %

CARROZZERIA EUROPEA via Orlando 17 Parma Tel. 0521.980305Mano d’opera su riparazioni di carrozzeria e meccanica, ricambi auto per riparazioni sc. 10 %

CARROZZERIA NAZIONALE via Maestri del Lavoro 10 Parma Tel. 0521.783792 Riparazioni carrozzeria e meccanica sc. 10 %

CARROZZERIA REGGIANI via Lasagna, 27/a Parma Tel. 0521780619 Ricambi originali veicoli nazionali sc. 10 % esteri sc. 5% su tariffa mano d’opera, riparazioni rapide, trattamenti protettivi sc. 15 %

CARTOLIBRERIA E COPISTERIA

CARTAVOGLIO Largo Luca Ganzi, 9/a Parma Tel. 0521.987501 cancelleria, materiale scolastico e d’archivio sc. 15% - articoli da regalo, calcolatrici scientifiche, da tavolo e tavolo sc. 10 % - Montblanc sc. 5%.

CARTOLERIA MODERNA via Imbriani, 46/c Parma Tel. 0521.200525 Cancelleria, materiale scolastico sc. 15 % articoli regalo (esclusi articoli Mont Blanc) sc. 10 %

CARTOFFICE Viale Osacca, 17c Parma Tel. 0521291563 articoli cartoleria, fornitura per ufficio sc. 10 %, ricambi per stampanti e multifunzione sc. 15 %

FG CENTRO COPIE via Emilia Casa, 10 Parma Tel. 0521.229787 cancelleria (escluso cartucce stampanti) sc. 15 %- stampe a colori / plottaggio e rilegature sc. 10 %

GALLERIA DEL LIBRO V.le Fratti 34/a Pr Tel. 0521.230574 Libri, cancelleria, giocattoli sc. 15 %

LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI via Gramsci (Galleria S. Croce), 5 Tel. 0521.710003 Libri sc. 10 % cartoleria e giochi Melissa and Doug (se > 30 a € sc. 20 %

MONDO GRAFICA via Volturno, 14/a parma Tel. 0521.1802140 servizio tesi (stampa e rilegatura) sc. 7 % Fotocopie, stampe b/n e colori, cancelleria sc. 12 %

STUDIO GRAFICO PARENTI str. Langhirano, 50/c Parma Tel. 0521.969099 servizi di copisteria sc. 5 % Prodotti fotografici con ordine in negozio e gadget personalizzati sc. 5 %

TUTTOLIBRI via Bernini, 9/a Parma Tel. 0521.981878 libri scolastici nuovi sc. 5 %, usati sc. 50 %, dizionari atlanti sc. 15 %, libri non scolastici sc. 15 % Articoli cartoleria scuola sc. 15 % servizio copertinatura libri € 1,00 /l’una

CASA

ARREDAMENTI BOTTAZZI via Romitaggio, 5 Bianconese Tel. 0521.618273 arredamenti per la casa, cucine compatibili, camere salotti, camerette, ufficio sc. 20 %

ARTIGIANA MATERASSI via Traversetolo, 193 Parma Tel. 0521.642093 Materassi e reti – Piumini originali Tedeschi sc. 35 %

BARONI CERAMICHE via Emilia, 102/a Parola di Noceto Parma Tel. 0521.825114 su tutti i prodotti anche in offerta sc. 8 %

CENTRUFFICIO LORETO str Baganzola, 29 Parma Sigg. Fava E, Buratti D Tel. 0521.293148 serramenti e finestre pvc, alluminio, legno, porte, tapparelle, zanzariere, sc. sc. 50 + 5 %, Cucine e camere sc. 40 5 arredamento ufficio poltrone e sedute sc. 35 %

CERVE SHOP via Paradigna,16/a Parma Tel. 0521. 278726 articoli casalinghi e da regalo, bicchieri N.B. La tessera Intercral deve essere presentata subito all’ingresso sc. 10 %

COMESER via S. Michele di campagna Fidenza Tel. 0524.881111 ADSL attraverso tecnologia radio e impianti video sorveglianza e allarmi sc. 15 %

IL NIDO DELLA CICOGNA via Rapallo, 1 Parma Tel. 0521.989456 abbonamenti mensili nido tutti i mesi dell’anno sc. 15 % centri estivi luglio / agosto sc. 15 %

IL QUADRIFOGLIO via Giolitti, 2 Parma Tel. 0521.1814354 cucine – cumulabili ad altre e promozione del mese sc. 7 %

KOMODO via E. Lepido, 180 Parma Tel. 0521.645188 poltrone motorizzate 1 – 2 motori sc. 10 % dal prezzo di promozione Materassi reti e cuscini sc. 30 da listino

LA NUOVA LAMP via Cremonese 146 Parma Tel. 0521.980302 su tutti gli articoli prezzo esposto sc. 50 % ventilatori sc. 10 %

LAVANDERIA EUROSEC via Casa Bianca, 33/b Parma Tel. 0521.486473 lavaggio e stiratura sc. 10 %

LAVANDERIA SELF SERVICE ACQUARIA via S. Pellico, 12/a Parma Tel. 336.3359208 Trapunte singole € 13,00 matrimoniali 18,00 € con ritiro a domicilio

MICROCLIMA Via V. Frazzi, 3/c Pr Tel 0521.674050 climatizzatori, pompe di calore e caldaie sc. 8 % impianti idraulici e rifacimenti bagni sc. 8 %

MYCOLOR di Lucchini R. via N Bixio, 60 Parma Te. 338.4145988 Tinteggiature di interni ed esterni, finiture e decorazioni varie smaltature e trattamenti antimuffa sc. 20 %

PARMIGIANA RIVESTIMENTI PAVIMENTI str Langhirano, 321/a Corcagnano Tel. 0521.630171 Pavimenti rivestimenti sc. 5% Rilevigatura pavimenti in legno (escl. giugno luglio agosto) sc. 10%

PRIMA SICUREZZA via Spezia 52/a Parma Tel. 331.3382608 Serrature e cilindri di sicurezza, serramenti, portoni, impianti d’allarme e video sorveglianza e accessori sc. 10 %

SAP SISTEMI SERRAMENTI via Berlinguer, 59 Settima di Gossolengo PC Tel. 0523.557362

serramenti di sicurezza wk3 sc. 8 % - serramenti taglio termico (fornitura) 5 %

SMERALDO S.R.L.S. B.go XX marzo, 1 Pr Tel. 340.9372096 Pulizie, idraulico, elettricista, muratore e sgombero neve sc. 10 %

CREDITO

BANCA DI PARMA via Tanara, 45/1 Parma Tel. 0521.1807310, certificati deposito a 3 mesi al 1%, prestiti personali 2% (agg. 10.12.2016)

ELETTRODOMESTICI - TV- HI-FI

M.C. via P Ponzoni, 5/a Alberi Parma Tel. 0521.648808 piccoli elettrodomestici sc. 8 % macchine caffè automatiche e manuali e a capsule sc. 15 % assistenza e riparazioni sc. 10 % (non si applicano sconti alla vendita di sole capsule)

UNIEURO Obbligatorio “Unieuro Club” scadenza 28.2.2017 articoli per la casa sc. 12 % Musica e Film Piccoli elettrodomestici 10 % Tv foto video e audio sc- 7 % Informatica telefonia games 3 %

FARMACIE - PARAFARMACIE - ERBORISTERIE

ERBORISTERIA L’ARTEMISIA via G. e G. Carmignani, 18/b Parma Tel. 0521.1756928 Prodotti curativi, erbe sfuse, integratori, cosmesi naturale, profumi e oggettistica sc. 10 %

FARMACIA COSTA via Emilia Est, 63 Parma Tel. 0521.487627 farmaco da banco, parafarmaco, OTC, cosmesi, energizzanti sc . 10 % Tisaneria sc. 15 %. apparecchi medicali sc. 30 %

FARMACIA SAN LAZZARO via XXIV Maggio, 10/a Parma Tel. 0521.487546 prova pressione gratuita Prodotti Parafarmaco e Cosmesi, sc. 10 %

FARMACIA S. ILARIO P.le Lubiana, 31/a Parma Tel. 0521.486714 parafarmaco e farmaco da banco, apparecchi elettromedicali / prodotti cosmetici sc. 10 %

FARMACIA VOLTURNO via Volturno, 78/a Parma Tel. 0521.984983 OTC Parafarmaco sc. 8 %

L’APE REGINA B.go Palmia, 2/a Parma Tel. 0521.200960 prodotti erboristici (integratori) sc. 10 %

PARAFARMACIA EMILIA EST 79 via E. Est, 79/c Pr Tel. 0521.484660 tutti i reparti sc. 10 %

FIORI E PIANTE

COMPAGNIA DELLE PIANTE ORNAMENTALILI via Dante Alighieri 83/a San Michele di Tiorre Pr Tel. 0521.834928 Piante, oggettistica, materiale per al cura delle piante sc. 10 %

VIVAIO BENECCHI via Carnevala, 14 Medesano Tel. 0525.421190 Piante da frutto e da siepe, fiori e piante da giardino e orticole sc. 10 %

GIOCATTOLI - DIVERTIMENTI PER BAMBINI

GOO ALL ASD Via Testi,, 14 Parma cell. 389.6513882 parma@go-all.it avviamento motorio allo sport di base per il gioco del calcio maschile e femminile sc. 10 %

DIVERTILANDIA via Anselmi, 14 Parma Tel. 0521.1553309 Pacchetti per feste di compleanno sc. 5 %

TOYLAND via Ugo Foscolo, 4 Parma Tel. 0521.986101 sc. 5 %

INFORMATICA - GRAFICA

A.B. SYSTEM via Trieste 71/c Parma Tel. 0521.1855104 materiale informatico sc. 5 % mano d’opera su riparazione sc. 20 %

ECOSTORE str.da Repubblica, 94/a Parma Tel. 0521.236811 Cartucce e toner Ecostore e originali, carte speciali e fotografiche, cancelleria ufficio e scuola, rotolini di cassa e per pos sc. 10 %

INK MANIA ITALIA via M. Minghetti, 3 Parma Tel. 0521.293706 accessori per computer toner renew a marchio Inkmania sc. 15 % assistenza tecnica su computer, smarthone e tablet sc. 15 %

MADABOO str Langhirano, 468 Parma Tel. 0521.677537 Assistenza informatica e servizio di ritiro e riconsegna 40 % Corsi formazione informatica (in sede, a domicilio o in aula) sc. 35 %

MERLI OFFICE via Saragat, 21 Collecchio Tel. 0521.801131 Software applicativi gestionali sc. 5 %

LABORATORIO ANALISI MEDICHE E VISITE SPECIALISTICHE – ASSISTENZA SANITARIA

ACCOGLIENZA PRIVATA Residenza per Anziani P.le Barbieri, 9 Parma Tel. 0521.572160 residenza e assistenza infermieristica agli anziani per il primo mese sc. 10 %, Day Hospital assistenza infermieristica alla persona, colazione, pranzo e cena sc. 10 %

AUDIOMEDICA via Repubblica, 49 Parma Tel. 0521.207097 apparecchia acustici sc. 20 %

BURATTILAB via Montanara, 73 Parma Tel. 0521.289406 Plantari ortopedici su calco, esame baropodometrico dinamico sc. 15 %

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO BAGANZA via Baganza, 11/1 Parma Tel. 0521.968415 Scoutistica pubblicata sul www.intercrlaparma.it

CENTRO MEDICO SPALLANZANI via Tanara, 20/b Parma Tel. 0521.287178 Punto prelievi sc. 25 % Visite specialistiche sc. 10 % Odontoiatria sc. 20 %

CENTRO MEDICO SPALLANZANI Str.llo San Girolamo, 6/a Parma Tel. 0521.713144 Fisioterapia e riabilitazione sc. 10 % spirometria sc. 10 %

GARDONI DOTT.SSA VERONICA via F. Maestri, 4 Parma Tel. 349.2730851 consulenze psicologiche sc. 15 %

DENTAL SALUS Galleria Levi, 1 S. Polo d’Enza Tel. 0522.244007 Pulizia dentale 59,00 € Impianti dentali sc. 20 % Protesi fissa e mobile sc. 10 %

DENTALIA RI Rioeka Croazia Tel. 00385994164482 tutti i trattamento odontoiatrici sc. 15 %

ERRICO SIMONA Psicologa Psicoterapista e Formatrice via P. d’Italia, 16 Parma Tel. 339.8123440 colloqui psicoterapeutici, valutazione iniziale,

FISIOTERAPISTA Dott. CAMISA NICOLA via Traversetolo, 20/d Parma Tel. 335.6836088 Prestazioni fisioterapici sia ortopediche che neurologiche (anche a domicilio) sc. 20 %

GEMINI MEDICINA P.le Badalocchio, 3/a Parma Tel. 0521.985454 prestazioni medicina specialistica, di diagnostica per immagine e da marzo 2017 odontoiatria sc. 10 %

IDEASORRISO via Emilia, 129 Parma cure odontoiatriche Tel. 800.146.642 gratuito – scoutistica sul sito www.intercralaprma.it

LIBRICI GIOVANNI via La Spezia, 177/a Parma Cell. 366.1942981 trattamento osteopatico sc. 15 %

LOCATELLI NADIA strada Vallazza, 6 S. Pancrazio Tel. 349.2266821 colloqui di consulenza psicologica/psicoterapia sc. 20%

MEDI SALUSER via Verdi, 27/a Parma Tel. 0521.234181 visite specialistiche (esclusi i medici in libera professione) sc. 10% diagnostica per immagini (ecografia, mammografia, radiologia tradizionale, risonanza aperta, ecc.. sc. 15%

MICRON via Collegio dei Nobili, 4 Parma Tel. 287002 Analisi mediche, sc. 12,50 %, viste specialistiche ed ecografie sc. 5%

MIRO’ DENTAL MEDICAL CENTER Via Abbeveratoia, 67/c Parma tel. 0521.183600 info@miroparma.it tutte le prestazioni sc. 10%

NIRADENT B.go Collegio M. Luigia, 12 Parma Tel. 0521.386171 Prestazioni Odontoiatriche e protesiche sc. 20%

PANAGIA GIANCARLO via don G. Minzoni, 14 Collecchio Tel. 340.3178871 trattamenti fisioterapia e osteopatia sc. 20 %

PASETTI VERONICA via Repubblica, 61 Pr Tel. 349.2124683 Colloqui psicologici e psicoterapeutici individuali e famigliari, sostegno psicologico e psicoterapeutico con bimbi e adolescenti, sostegno genitoriale sc. 15 – 20 %

POLIAMBULATORI FITNESS CENTER via G. Galilei, 9 Parma Tel. 0521.284935 terapie fisiche, ortopedia, fisioterapia, dietologia, fisiatra sconto secondo tariffario pubblicato sul sito www.intercralparma.it

POLIAMBULATORIO DALLA ROSA PRATI via Duomo, 7 e via Emilia Ovest, 12 centralino prenotazioni Tel. 0521.2981 dalle 7.30 alle 20.30 prestazioni sanitarie sc. 15 % Sconto secondo tariffario agevolato pubblicato sul sito esami di laboratorio sc. 10 %

PROGETTO FAMIGLIA NETWORK – FILIARE DI PARMA via Abbeveratoia, 27/b Parma Tel. 0521.988545 – 331.8769841 Assistenza ospedaliera e Assistenza domiciliare (con personale qualificato) sc. 5 % sulle tariffe orarie

SERVIZIO PSICOLOGICO A DOMICILIOB GRUPPO ”FILOMENTE” Dott.ssa Porfilio Simona, Sanna Valentina, Cavatorta Francesca e De Prisco Giuseppina via Scartabelli Zunti, 15 Parma Cell. 388.7950335 sostegno e riabilitazione psicologica a domicilio sc. 20 % e primo colloquio gratuito presso lo studio.

STUDIO ASSOOCIATO ACCARINI MEDICI DENTISTI Via Gambara, 7 Polesine P.se Tel. 0524.99671 e via Borghetto, 29 Piacenza Tel. 0523.335938 Trattamenti Ortodontici sc. 15 %

STUDIO ASSOCIATO RADIOLOGIA PASTA B.go della Posta, 12 Parma Tel. 0521.231894 radiografie dentali ed ecografie sc. 15%, Ossee sc. 20 %, dettaglio della scoutistica sul ns sito http://www.intercralparma.it/category/convezioni-in-evidenza/

STUDIO CONSULENZA PSICOLOGICA Marco Dieci via Emilia Est 140/B Parma Sostegno psicologico sc. 15 % applicato ad un costo di 70 €

STUDIO DI CONSULENZA E PSICOTERAPIA ROSA DI JERICHO via Costantino dall’Argine, 5 Parma cell. 3482422620 colloqui di consulenza psicologica e psicoterapia sc. 20 %, primo colloquio gratuito

STUDIO DENTISTICO BERZIERI CECILIA via M. della Liberazione, 34 Tel. 349.8490915 Cure dentistiche sc. 10 %

STUDIO DENTISTICO BOSCHI CHIARA P.le Ruini, 29/A Parma Tel. 0521.992469 prestazioni odontoiatriche sc. 8 %

STUDIO DENTISTICO CAPUTO-SCAFFIDI via Bandi, 6 Parma Tel. 0521.922430 detartasi sc. 20 % chirurgia, ortodonzia, protesi sc- 10 % conservativa, endodonzia, perondonzia, paradontologia sc. 15 %

STUDIO MASSAGGI MATTIOLI FILIPPO via Calatafini, 23/a Parma Tel. 333.6124037 massaggi sportivi decontratturanti, rilassanti, anti stress, stimolanti, trattamento cervico dorsale, sauna finlandese sc. 50 %

STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. GAZZANI Piazza Balestrieri, 31/a Parma tel. 0521.983000 prestazioni odontoiatriche sc. 20 %

STUDIO OSTEOPATICO di Bia Alessandro via della Villetta, 17/1 Trattamento Osteopatico sc. 15 %

STUDIO PSICOTERAPIA LUBELLI L.go Bucciarelli 1/a Parma Tel. 347.2506383 Colloqui psicoterapeutici, sostegno sc. 20 - 30 %

VALPARMA HOSPITAL via XX Settembre 22 Langhirano tel.0521.864814 Prestazioni private ambulatoriali e di ricovero sc. 7 %

VILLA CODURO Casa famiglia per anziani via Kennedy, 14 Fidenza Tel 328.5888542 ospitalità assistenziale sc. 5 %

OTTICA

OTTICA ALLODI via Gramsci, 19/21 Sorbolo Tel. 0521.690261 occhiali da sole sc. 20% occhiali da vista sc. 10 %

OTTICA MONTEBELLO via Montebello, 80/c Parma Tel. 0521.242179 occhiali da vista completi sc. 20 % occhiali da sole sc. 15 – 20 %

OTTICA REGGIANI via d’Azeglio 48/a Parma Tel. 0521.206120 occhiali vista sc. 25 % da sole sc. 20%

VISIONOTTICA via Repubblica, 35/a Tel. 0521.283283 e via Schireiber, 15/f Parma Tel. 0521.616175, via San Rocco, 2 tel. 0521.816175 Colorno

Occhiali da vista, sole, sole con lenti graduate sc. 20 % occhiali di scorta 89,00 € (vedi regolamento), lenti contatto usa e getta, liquidi per lenti a contatto e accessori e lenti a contatto sc. 10 %

ZAMBRELLI via Repubblica, 5 Parma Tel. 0521.234969 occhiali da vista e graduate sc. 20% occhiali da sole 15 % lenti a contatto di costruzione escluse giornaliere, settimanali e mensili sc. 10 %

OUTLET

SHOP TIME PARMA Via Paolo Ponzoni, 7/a Alberi Parma Tel. 0521.390033 Abbigliamento, casalinghi, alimentari, cosmesi, con sconti reali dal prezzo di listino dal 40 al 70 %

PALESTRE - PISCINE – SPORT - CALCETTO

FIAS di Parma via L Aneddda, 3/a Parma Tel. 335.5299910 Corso open di subacquea fino a 20 mt. sc. 20 %

FIT PLANET Via E. Minozzi, 18/a Parma Tel. 0521.772893 Abbonamento fitness /corsi/ fitness + corsi/ ingressi fitness / ingressi fitness + corsi sc. 15 %

YOGA HOME via Toscana, 60/ Parma Cell. 347.2512813 Corsi di yoga per adulti, Dolce anni d’Argento sc. 10 %

PASSIONE SUB di Flavio Luciano via E. Carboni, 2/b Parma Tel. 0521.1511417 cell 335.6777275 Corsi di sub OWD sc. 40 % - attrezzatura sc. 20 %

PROFUMERIA

CAMPANINI DIFFUSIONE COSMETICI via Toscana, 60/b Parma Tel. 0521.482535 articoli e accessori per parrucchieri ed estetisti, profumeria e benessere per la persona sc. 10 - 20 %

RISTORAZIONE

ALBACIO viale Fratti, 54 Parma Tel. 338.3591400 pranzi e cene sc. 10 %

BOLPETTA Borgo Palmia, 4/a Parma cell. 366.4006326 menù alla carta sc. 15 %

COOPERATIVA SOCIALE AL PARCO via Traversatolo, 349/a Parma Tel. 0521.643108 ristorante sc. 8 % pizzeria sc. 5 %

GROTTA MAFALDA via G. Cavestro, 4 Parma Tel. 0521.233174 Paninoteca e bar sc. 5,00 % primi piatti e secondi sc. 8 %

RISTORANTE MORESCO via Jacopo 24 Levanto (SP) Tel 0187.807253 sc. 10 %

TRATTORIA SOLARI Cereseto di Compiano Parma Tel. 0525.824895 Pranzi, cene, pernottamento, laboratori, workshop, cene di laurea e convegni sc. 10 %

TEMPO LIBERO – PARCO GIOCHI –CAMPI ESTIVI

A.K.F. ITAIA asd viale P. d’Italia, 6 Parma cell. 345.4712213 Corso Difesa personale donne e uomini sc. 11 % corso Karate Shotokan sc. 12 %

TRENTO FUNIVIE -BONDONE abbonamenti scontati stagionali – settimanali – giornalieri vai sul sito per i dettagli

TIPOGRAFIA

TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI B.go S. Chiara, 6/a Parma Tel. 0521.230316 stampe di vario tipo, partecipazioni nozze e cresime sc. 10 %

TRASPORTI

SACCANI N.C.C. via A Moro, 19 Collecchio Tel. 0521.802537 – 338.8369021 noleggio con conducenti fino a 9 posti e/o trasporto disabili 4 carrozzine e 2 posti sc. 10

SACCANI N.C.C. di De Rubertis via A Moro, 19 Collecchio Tel. 340.9402630 noleggio con conducenti fino a 4 posti sc. 10

TUTELA DEI DIRITTI E SERVIZI ALLA PERSONA

CAF A.I.C. str. G. Inzani, 23/a Parma Tel. 0521.287551 Isee e Red ICRIC gratuiti, compilazione 730, unico, contabilità, badanti, contratti affitto sc. 10 %

CAF U.C.I. c/o associazione Galileo Via G Don Bosco, 12 Parma Tel. 339.5912991 Mod. 730 – redditi Mod Red sc. 20 %

LA GIOSTRA DEI DIRITTI Parma Tel. 0521.1855116 tessera Giostra esente, consulenza gratuita fiscale e legale in sede ed altre agevolazioni e convenzioni visionabili su www.lagiostradeidiritti.org

ASS0CIAZIONE CONSUMATORI MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO viale A. Bizzozzero, 19 Parma Tel. 0521.572576 Riduzione sulla tessera annuale € 20 anziché € 25, Tessera universitari 15 €, tessera aziendale min. 10 dipendenti 10 € sc. 40 – 60 %.

STUDIO BUZZI FEDERICA via Emilia Ovest, 46/b Parma Tel. 0521.463885 compilazioni Mod. 730/2017 redd. 2016 e ISEE sc. 5 %

STUDIO COMMERCIALISTI GHEZZI P.le San Lorenzo, 1 Parma Tel. 0521.206359 redazione 730 ed unico persone fisiche sc. 20 % altre consulenze registrazione contratti locazione sc. 15 %

VARIE (Tempo libero, corsi di lingua, cantanti, premiazioni, ecc..)

ADE SERVIZI viale Villetta, 31/a Parma Tel. 0521.963565 cofano di legno e di zinco, imbottitura, maniglie, crocefisso, saldatura zinco, noleggio addobbi funerari, urna cineraria sc. 13 %

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI KONSUMER B.go G. Tommasini, 20 Parma Tel. 0521.884078 Tutela legale dei cittadini consumatori attraverso assistenza secondo quanto previsto dal www.konsumer.parma.com, applicando per le fasi giudiziali e stragiudiziali il minimo tariffario di Legge a seguito della sottoscrizione della tessera di € 20,00.

ASSOCIAZIONE DIESIS V.le Fratti, 46 Parma Tel. 366.9527753 info@crescendoconlamusica.it corsi di musica er bambini 0 – 5 anni, in italiano e in inglese, con la partecipazione dei genitori sc. 15 %

CONSORZIO ONORANZE FUNEBRI PARMENSE Viale dei Mille, 108 Parma Tel. 0521.993366 trasferimento salme e utilizzo sale commiato sc. 100 % Cofano Funebre e accessori sc. 10 %

ENTE FIERE DI PARMA Il Mercante in Fiera sconto sul biglietto d’ingresso 8,00 € anziché 10,00 €

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA skipass Folgaria-Marilleva-Pejo- campiglio Dolomiti, superSkirama sc. vari secondo i periodi vedi sul sito il dettaglio

INLINGUA Centro Servizi Linguistici via A. Pizzarelli, 11/a Parma Tel. 0521.989406 corsi di lingua straniera. Lezioni individuali (inglese, francese, spagnolo, tedesco) sc. 7 % sulle lezioni di gruppo sc. 10 %

LOGICBOX Str. Nuova Naviglio, 6 Parma Tel. 0521.776552 affitto magazzini contratti di due o più mesi 1 mese gratis, oltre i 6 mesi un mese gratis + sc. 10%

NARA E AGOR Centro Addestramento Cani via delle Bisce, 10 S. Martino Sinzano cell. 339.6020271 attivata gratuita di Pet-Therapy per anziani e bambini, diversamente sc. 20 %, educazione cani sc. 10 %

THE OXFORD ISTITUTE Galleria Polidoro, 11b Parma Tel. 0521.236424 Corsi di gruppo inglese, francese, tedesco spagnolo sc. 20 % corso di inglese intensivo a luglio sc. 10 % su www.intercralparma.it le ulteriori offerte.

TRAINING DAY via Trieste, 38/f Parma Tel. 0521.273036 integratori alimentari e dietetici, vitamine e prodotti benessere, abbigliamento sportivo, attrezzatura da palestra e da sport da combattimento sc. 20 %

ZEBRE RUGBY Abbonamenti scontati e biglietti d’ingresso campionato 2018-19 c/o Stadio Lanfranchi sc. 20 %