FARMACIE DI TURNO SABATO 7 NOVEMBRE

APERTE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.30

COMUNALE CAMPIONI Via Campioni, 6/a

FORNARI Strada Farini, 42/a

VENEZIA Via Venezia, 40

VICOFERTILE Piazza Terramare, 9 – Loc. Vicofertile (Pr)

ZANETTI Strada Baganzola, 193/a – Baganzola (Pr)

ZAROTTO Via Zarotto, 62/d



FARMACIE DI TURNO DOMENICA 8 NOVEMBRE

APERTE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.30

FORNARI Strada Farini, 42/a

ZAROTTO Via Zarotto, 62/d

COMUNALE MILLE Viale dei Mille, 52/b

FARMACIE DI TURNO DA LUNEDI' 9 A VENERDI' 13 NOVEMBRE

APERTE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.30

COMUNALE CAMPIONI Via Campioni, 6/a

FORNARI Strada Farini, 42/a

VENEZIA Via Venezia, 40

VICOFERTILE Piazza Terramare, 9 – Loc. Vicofertile (Pr)

ZANETTI Strada Baganzola, 193/a – Baganzola (Pr)

ZAROTTO Via Zarotto, 62/d



SERVIZIO NOTTURNO

APERTA 24 ORE TUTTI I GIORNI

COMUNALE MILLE - Viale dei Mille, 52/b

INFO TURNI 0521/386569