Muccino: "La famiglia? Un ring dove è difficile stare in piedi a lungo"

«La famiglia è una farsa. Non c'è nessuno normale qui, Alba». Nelle parole che il patriarca Pietro Ristuccia, uno strepitoso Francesco Aquaroli, rivolge alla moglie, interpretata da un’elegante Laura Morante - da sempre al suo fianco, ma che nasconde un segreto che la tormenta da anni - al termine della festa organizzata per i suoi 70 anni, dove i primi nodi vengono al pettine, si racchiude il passato e si preannuncia il futuro dei protagonisti.

In A casa tutti bene - La serie, in onda su Sky e Now dal 20 dicembre, il regista Gabriele Muccino riprende l’impianto narrativo del suo omonimo film del 2018 ampliandolo, stratificandolo e dissezionandolo per renderlo una storia lunga 8 episodi, raccontando una famiglia come tante e le «sue dinamiche, molto simili per certi versi a quelle di molte altre» trasformandolo in un vero archetipo.

«Ho voluto - dice Muccino - proseguire il viaggio emozionale iniziato con il film e, attraverso gli stessi personaggi, esplorare luoghi più oscuri, tingendoli di un crimine, di un peccato originale che definisce la famiglia e incombe su di essa e tutti i suoi componenti. E’ in fondo un racconto sulle colpe dei padri che ricadono inevitabilmente sui figli».

Al centro della storia, due nuclei: i Ristuccia, proprietari da 40 anni di uno dei più rinomati locali della Capitale, e i Mariani, meno agiati, che reclamano un posto all’interno dell’attività minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei primi. La storia ruoterà attorno al conflitto di un’eredità, ma anche attorno a un crescendo di emozioni che metteranno in discussione i vari legami. Antonella D’Errico, Executive vice president programming Sky Italia, ha annunciato la seconda stagione in fase di scrittura. Il cast è corale, tra nomi noti e giovani talenti, per quello che è un grande affresco familiare: Laura Morante e Francesco Acquaroli nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo. Francesco Scianna è Carlo ("senza consultare nessuno, decido investire alcuni fondi del ristorante in un ambizioso progetto in Sardegna, poi a far deflagrare tutto sarà l’eredità"), che vive con Ginevra, la sua nuov a compagna, con cui ha una figlia, Anna (5) e deve gestire le gelosie di lei nei confronti della sua ex moglie Elettra (Euridice Axen) con cui ha un’altra figlia, Luna (17).

Bilanciare famiglia e lavoro è alle volte difficile per lui emanciparsi dal padre è quasi un’ossessione. Silvia D’Amico e Simone Liberati sono Sara e Paolo, gli altri due figli: lui è l’artista di casa, ha scritto un libro di successo, no n ha interessi per il ristorante, ha un divorzio complicato, il figlio di 11 anni, Giovanni (Federico Iel api), arriva nel momento più difficile per la famiglia; lei è quella che fa andare avanti il ristorante, «sempre disponibile, superorganizzatrice ma anche lei avrà un’evoluzione».

L’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia di Carlo e della sua prima moglie legata a Manuel, il cuoco del San Pietro, interpretato da Francesco Martino. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece Diego, il compagno infedele ma simpatico di Sara. Paola Sotgiu interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro, legatissima al fratello , sempre presente anche se ha problemi, vedova e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati da Valerio Aprea ("anima candida, malato di Alzheimer) e Alessio Moneta (il figlio scavezzacollo che gioca d’azzardo, non ne combina una giusta, ma non è cattivo ed è innamorato della sua compagna incinta).

Muccino dopo Gli anni più belli ha voluto ancora attrice Emma Marrone che interpreta la compagna di Riccardo, Luana, in avanzato stato di gravidanza, mentre Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro. Jovanotti, alla sua terza collaborazione con il regista, è l'autore della sigla della serie, la cui colonna sonora è firmata da Paolo Buonvino.

«E' l’incapacità a essere felici tutti insieme il detonatore di A casa tutti bene. La famiglia è un ring nel quale è difficile restare in piedi a lungo senza arrivare prima o poi a qualche forma di insofferenza, di provocazione, di tradimento lieve o grave che sia. Se la famiglia fosse una bolla di serenità, questa oasi verrebbe replicata nella società intera che

ubbidirebbe alle sue stesse dinamiche. Ma non è così», sottolinea il regista. Muccino ha scritto la serie con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza. Lotus Productions del Gruppo Leone Film Group ha prodotto la serie tv con Sky.