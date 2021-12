Leggere, capire, cambiare il mondo con la graphic novel. Progetto ideato da Emc2 al via la fase due

Prime considerazioni sul progetto “Superlettrici, Superlettori Cercasi”, nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”, realizzato da Emc2 Onlus e presentato nella struttura Lostello nel Parco della Cittadella, in collaborazione con Parma 360°, Scintille Book Club, e Becco Giallo editore ed il contributo di Fondazione Cariparma.

Giulia Guiducci, responsabile comunicazione della coop. Emc2 racconta: “l’obiettivo alla base del nostro progetto è quello appassionare alla lettura soprattutto i ragazzi tra i 13 e i 18 anni, che non sono avvezzi alla carta stampata, attraverso l’utilizzo della graphic novel: un genere letterario e artistico, capace di restituire sotto forma di testo e disegni riflessioni non superficiali in un linguaggio immediato, poetico e allo stesso tempo diretto.” Guiducci conclude così: “la graphic novel, genere più contemporaneo che mai, vanta una consolidata tradizione, che negli anni si è sviluppata ed arricchita grazie ad un’offerta editoriale continuamente in crescita e al maggior coinvolgimento di artisti di tutto il mondo che realizzano “storie in immagini” accattivanti.

Il progetto è costituito da due fasi: nella prima, conclusasi con la data del 15 dicembre sono stati presentati in cinque appuntamenti, altrettanti volumi di “romanzi grafici”: “Roberto Baggio. Credere nell’impossibile”, di Mattia Ferri, sceneggiatore, e Nicolò Belandi, disegnatore; “Virginia Woolf”, di Liuba Gabriele, sceneggiatrice e disegnatrice; “Rigoni Stern”, di Camilla Trainini, sceneggiatrice, Chiara Raimondi, disegnatrice; “Rosa Parks”, di Maria Paola Pesce, sceneggiatrice, Matteo Mancini, disegnatore; “Vincent Van Love”, di Ernesto Anderle, sceneggiatore e disegnatore.

I romanzi scelti affrontano tematiche sociali rilevanti: presentano la vita di uomini e donne fuori dall’ordinario, che attraverso le proprie esistenze hanno segnato un’epoca, ed hanno lottato per cambiare il mondo.

Nella seconda fase del progetto, da gennaio fino a giugno 2022, venti adolescenti selezionati attraverso una call pubblica verranno introdotti alla pratica del racconto per immagini, e si trasformeranno in autori. Sarà offerta loro l’opportunità di approcciarsi alla lettura con una modalità non solo teorica ma anche pratica e creativa, partecipando gratuitamente a un percorso formativo e laboratoriale dedicato alla creazione di un’opera collettiva di graphic novel, che vedrà la luce in un e-book collettivo a maggio 2022. I giovani giungeranno al prodotto editoriale dopo averne affrontate tutte le sue fasi: dall’idea creativa, alla scrittura, al disegno con vignette e baloon, fino alla pubblicazione. Per info su come partecipare alla selezione contattare via email: g.guiducci@emc2onlus.it

Tommaso Villani