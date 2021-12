Va all'asta un capolavoro del Correggio

La Maddalena distesa del Correggio sarà messa all'asta da Sotheby's a gennaio con la stima di 4,5-5,5 milioni di dollari. Lo segnala Dario Pasquini dell'Huffingtonpost in un suo articolo nel quale sottolinea come "nella stessa tornata d’asta sfileranno per la vendita una notevole serie di capolavori, fra i quali un raro, splendido ritratto del fiorentino Andrea Del Sarto". L'appello di Pasquini è: "sarebbe bello se qualche facoltoso cittadino o istituzione della città emiliana facesse in modo che un’opera straordinaria come questa tornasse a casa".