E' morto Mario Lanfranchi: multitalentuoso e giramondo regista che portò la lirica in tv

Lutto nel mondo del cinema e della cultura: è morto il regista parmigiano Mario Lanfranchi. Aveva 94 anni. Non solo regista di cinema, teatro e televisione, ma anche sceneggiatore, produttore e collezionista d'arte. Antesignano dell’opera lirica in tv (Fu il primo a portare l'opera lirica sul piccolo schermo, nel 1956, con Madama Butterfly, di Puccini) scoprì nell'occasione e poi sposò il soprano Anna Moffo. Dopo una vita in giro per il mondo, il multitalentuoso Lanfranchi si stabilì a vivere nella splendida villa seicentesca, a Santa Maria del Piano, ereditata dal casato della madre, i Balestra, nobili patrizi di Parma, d’ordine della Duchessa Maria Luigia.