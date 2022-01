Bologna, rimandata ArteFiera

Posticipata Arte Fiera, rassegna in programma a Bologna dal 21 al 23 gennaio. Le nuove date della manifestazione saranno annunciate appena possibile, e comunque in tempi brevi, assicura la fiera bolognese. Il rinvio della 45esima edizione, dopo un ampio confronto con le gallerie, è stato deciso a causa della situazione pandemica.

«Si tratta, evidentemente, di una scelta non facile. E’ stata presa in primo luogo per riguardo ai galleristi, che si attendono una manifestazione all’altezza della sua tradizione e del suo standard in termini di partecipazione del pubblico e degli operatori - dice Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere -. Siamo certi che riusciremo a trovare nel nostro calendario fieristico una collocazione che permetta ad Arte Fiera 2022 di svolgersi con i migliori risultati per galleristi e collezionisti».