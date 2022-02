Il Bugiardino dei libri di Marilù Oliva: “Studi sull’amore” di Franco Arminio

TITOLO: “Studi sull’amore”

Poesie di civiltà, di solidarietà, di umanità, d’amore, versi che ripercorrono l’essenza più nitida di storie emblematiche di personaggi celebri, “Studi sull’amore” è un florilegio di emozioni, evidenze, frammenti di ricordi, evocazioni, immagini e baci diviso in sette sezioni. Pulsa la vita, in questo libro, assieme alla sua indissolubile sorella, la morte. Arminio ci invita ad accettarla perché elemento fondante di quel mistero cui tutti siamo tenuti a partecipare (e precipitare).

La militanza del poeta si avverte palpabile, la sua devozione alla fragilità fa tanto bene in questi tempi in cui la vittoria sembra l’unico traguardo con significato. Almeno così ci raccontano. Invece il focus si concentra su antitesi sovversive: meraviglia e sgomento, minimo e infinito, paura e accettazione, dolcezza e sfrenatezza, bellezza e abisso.



L’amore scorre in sottofondo, toccato da una sensualità non di consumo, un amore non inteso nel senso più convenzionale, è un misto di sentimento, desiderio, attrazione, cura per l’altro, attenzione per ciò che l’esistenza ci pone davanti. Scorre un filo sovversivo – nel senso che vuole rovesciare i luoghi comuni, l’abitudine all’indifferenza, i giardini dell’egotismo – anticapitalista e democratico, perché si rivolge a una comunità di lettori e lettrici senza distinzione di curriculum e, in qualche modo, li/e vuole abbracciare tutti/e. Ma anche l’amore di coppia viene ricodificato, perché desacralizzato, ridotto ai minimi termini e poi innalzato fino a toccare le stelle, come dimostra la seguente poesia, che i ribalta i ruoli di chi ama troppo e chi si sottrae:



«In una storia d'amore

conta chi ama, non chi è amato.

In una storia d’amore

almeno uno dei due

deve essere un illuso,

un incantato».



Indicazioni terapeutiche. Questo libro cura:

Chi ha paura della morte.

Chi ha paura delle proprie paure.

Chi soffre d’ansia Alcuni passaggi sono un fendente all’ansia, ma anche a quella presunzione data dalla nostra inclinazione ad autocelebrarci e crederci al centro del mondo, certo sostenuta da una modernità tecnologica che vorrebbe cancellare la fine, la malattia, lo scorrere del tempo. E invece è proprio in questo mistero che risiede il miracolo (laico), l’eterno girotondo che segue una sua logica a noi imperscrutabile.

Chi teme di non essere amato.

Chi si lamenta dell’esistenza.

Chi ha sempre fretta.

Chi ama acriticamente Kafka, a un certo punto resterà di sasso.

Avrei voluto leggere 1 poesia al giorno, ma ho finito il libro in poche ore. Poi, messa da parte la frenesia, va riletto con calma.

Ridimensionerete la vostra idea di verità.

Conservare di fianco agli altri volumi dell’autore e a quelli di Marina Cvetaeva e Fernando Pessoa..

«Quella tragica verità,

quella perfezione terribile

di essere nella vita e non poterne uscire.

L’amore è la più dolce obiezione

che si possa fare

al tempo e al suo finire».

«Chi non ha paura della morte

non ha nessun motivo di amare.

Noi che siamo paurosi dovremmo

essere fieri della nostra paura

e invece la combattiamo,

noi dovremmo essere contenti di tremare:

il tremore, come un buon amante,

fa cadere la polvere dalle nostre spalle».

L’autore: Franco Arminio è poeta, regista e scrittore nato a Bisaccia, in provincia di Avellino, dove vive tuttora. «Uno dei poeti più importanti» italiani, così lo ha definito Roberto Saviano, Arminio è anche attivista e inventore della paesologia, una filosofia dell’esistere, un modo di usare la paura, non una scienza ma un vento, come che ben spiega nel suo blog: «La paesologia è il batticuore delle creature spaventate: dalla nascita alla morte i nostri sono gli spasmi di un topo finito in una gabbia. L’essenziale c’è prima di nascere e dopo la morte, l’essenziale non è per noi. Dobbiamo accontentarci di qualche attimo di bene quando c’è».

Link alla parte evidenziata: https://casadellapaesologia.org/paesologia/





