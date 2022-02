Pomodoro. Successo globale iniziato a Parma nell'800

Il grande successo gastronomico del pomodoro risiede nelle sue quattro virtù scoperte e valorizzate dalle cuoche parmigiane che lo scoprono bello per il colore rosso che imita quello della carne, buono con il suo spiccato gusto umami potenziato dall’Amp, bravo nella conservazione e prezioso nelle tecniche di cucina.



Pomodoro di antica cattiva fama

All’arrivo dalle Americhe nel XVI secolo le «sorelle» solanacee del ta-bacco (Nicotana tabacun), patata (Solanum tuberosum), peperone (Capsicum anuum) e pomodoro (Solanum lycopersicum) non sono bene accolte, come nel VII secolo non lo era stata la loro «cugina» asiatica melanzana (Solanum melongena). Il pomodoro ha una cattiva fama, è considerato velenoso perché somiglia all'erba morella e Costanzo Felici (1525-1585) nel 1568 scrive «Al mio gusto è più presto belle che buono». Un secolo dopo lo svizzero Theodor Zwinger (1658-1724) nel suo erbario Theatrum Botanicum (1696) considera una stranezza che in Italia ci si nutra di pomodori, benché sia un alimento «malsano». La cattiva fama del pomodoro continua per tutto il XVIII secolo quando Carl von Linné (1707-1778) nel 1753 lo denomina Solanum lycopersicum o pesca dei lupi.



Pomodoro scoperta della cucina popolare femminile

Nel Milleottocento tutto cambia e nonostante la sua cattiva fama, la stranezza italiana di mangiare il pomodoro si trasforma in un successo che ha il suo centro a Parma. È qui che le contadine coltivano i pomodori nei loro orti, li usano in cucina e li conservano bollendone la polpa in bottiglie. I contadini con la polpa di pomodori essiccata al sole producono pani neri che vendono a pezzi e inviano anche in barili agli emigrati in America. Questa produzione familiare avrebbe indotto Carlo Rognoni (1829-1904) a portare il pomodoro dall’orto al campo e da qui la nascita delle sempre più numerose fabbriche che a Parma trasformano il pomodoro in altre forme di concentrato.

Nello stesso periodo Francesco Cirio (1836-1900) nel 1875 costruisce in Campania il primo impianto per la lavorazione del pomodoro perché «Allorquando l’uso del pomidoro viene introdotto in una cucina qualunque, difficilmente quella famiglia s’induce a privarsene, ed è perciò che vediamo ogni dì aumentare la coltivazione di questo prezioso frutto, la di cui proprietà come condimento essendo così generalmente apprezzata, si pongono in pratica ogni sorta di mezzi per conservarne la sostanza, onde servirsene nell’inverno».

Pellegrino Artusi (1820 – 1911) nel ricettario La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene (1891) racconta di Don Pomodoro per indicare che i pomodori entrano da per tutto e afferma che «una buona salsa di questo frutto sarà nella cucina un aiuto pregevole».



Pomodoro: cambiamento di paradigma

Quali sono i motivi del cambiamento del pomodoro che da cibo malsano diviene pregevole del quale è difficile privarsi, con un successo che interessa ogni cucina e gastronomia mondiale? Il pomodoro è costituito prevalentemente da acqua (94,2 %), pochissime proteine (1,2 %) e grassi (0,2 %), limitate quantità di carboidrati (2,8 %), zuccheri (2,8 %) e fibra (1 %), piccole quantità di vitamine (B1 0,03 mg, B2 0,03 mg, B3 0,7 mg, A 42 µg, C 21 mg per etto) e non ha pregi nutrizionali tali da giustificare che sia una delle specie orticole più diffuse al mondo, presente in tutte le cucine e in una infinità di piatti caldi e freddi di paste, carni, pesci, sughi (Ketchup), marmellate, canditi, cocktail, con un successo che precede le recenti ricerche sulle sue attività nutraceutiche. Il successo del pomodoro non è nutrizionale (anche se ora si sono scoperti i pregi extranutrizionali del licopene) ma da riferire alla simultanea presenza e interazione di quattro virtù scoperte e valorizzate in cucina dalle nostre antenate che lo vedono bello, buono, bravo e pregevole.



Quattro virtù del pomodoro in cucina

Prima virtù del pomodoro è la sua bellezza rossa, un colore che oggi sappiamo dovuto al licopene, sufficientemente stabile con la cottura e che permette anche ai più poveri di creare salse o aggiungerlo con qualche frattaglia o poca carne imitando i sughi ottenuti dalla rara e preziosa carne.

Seconda virtù del pomodoro è l’essere buono e di traferire questa sua bontà ad altri cibi perché più di ogni altro ortaggio ha la più alta concentrazione di acido glutammico con il gusto umami e contiene il 5'-adenosin monofosfato (AMP) stimolatore del gusto umami (Maria-Jose Oruna-Concha e coll. - J. Agric. Food Chem., 55 (14), 5776 -5780, 2007). Questa bontà giustifica la sua presenza nelle cucine americane precolombiane e il suo straordinario successo che avrà in tutte le cucine del mondo.

Terza virtù del pomodoro è di essere bravo perché la sua conserva-zione è possibile anche senza l’uso del sale un tempo prezioso e gravato di tasse e per questo Pellegrino Artusi pubblica la ricetta 732. Conserva di pomodoro senza sale (sic!). Una conservazione agevolata dall’acidità del pomodoro dovuta agli acidi organici che contiene e che può derivare dall’acido lattico della fermentazione dei suoi zuccheri semplici.

Quarta virtù del pomodoro è di essere prezioso nelle tecniche di cucina per il suo buon potere emulsionante dovuto alle pectine, cellulosa, emicellulosa e lignina dando compattezza alle sue salse e condimenti incorporando oli e grassi.