500 mila euro per il restauro della fontana del Trianon

Ammontano a 500mila euro i costi previsti per il restauro della fontana del Trianon nel laghetto del parco Ducale a Parma, che non è più attiva da alcuni anni. L'intervento - con il contributo di Fondazione Cariparma per 200mila euro - intende riportare all’antico splendore la storica fontana settecentesca, posta sull'isolotto all’interno della peschiera del Parco. Il progetto di restauro è stato preceduto da una campagna di rilievo strumentale e fotografico nell’autunno 2020 e nella primavera 2021. Il restauro scientifico consentirà di riportare nuovamente la fontana all’aspetto ed alla funzione originaria.

L’assessore alla Cultura, Michele Guerra, parla di «una riqualificazione molto importante per il senso identitario legato alla fontana monumentale. Il Parco Ducale è un luogo della città che ha bisogno di cure e quelle messe in campo dal Comune permetteranno di avere un parco recuperato e sicuro». «Ci siamo mossi - aggiunge la progettista Paola Cavallini - mettendo a sistema una serie di conoscenze per ricostruire elementi di architettura che hanno accompagnato la fontana nei suo spostamenti dal palazzo ducale di Colorno, nel 1889, a Parma dove fu collocata nell’isolotto del giardino agli inizi degli anni Venti del Novecento». «Fondazione Cariparma vanta una significativa opera di sostegno al recupero del patrimonio artistico del territorio - sottolinea il presidente Franco Magnani - avendo affiancato negli anni i più importanti progetti di restauro, contribuendo a preservare le evidenze monumentali e a rendere la città un luogo seducente e culturalmente attrattivo».

La fontana dal dopoguerra è stata oggetto di due interventi di manutenzione e restauro, nel 1996 e nel 2007, ma in entrambi i casi non venne affrontato il tema principale del controllo e addolcimento dei giochi d’acqua. Il restauro rientra nell’ambito delle azioni di riqualificazione del Parco portate avanti dal Comune.