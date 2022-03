Terza edizione di Scrivere d’Opera, il workshop gratuito di introduzione alla scrittura critica rivolto agli studenti delle classi III, IV e V e agli insegnanti delle scuole secondarie di II grado di Parma e Provincia, organizzato dal Teatro Regio di Parma, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Critici Musicali e dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

La Cerimonia di consegna del Premio Scrivere d’Opera “Elena Formica”, momento culminante del workshop, si è svolta oggi al Ridotto del Teatro Regio di Parma. La premiazione è stata condotta da Mara Pedrabissi. La giuria era composta da Giulio Baffi (Presidente ANCT), Alessandro Cafiero, Pierachille Dolfini (Avvenire), Angelo Foletto (Presidente ANCM, la Repubblica), Alberto Mattioli (La Stampa), Anna Maria Meo (Direttore generale Teatro Regio di Parma), Gian Paolo Minardi (Gazzetta di Parma), Carla Moreni (Direttivo ANCM, Domenica de Il Sole 24 ore), Mara Pedrabissi (Gazzetta di Parma), Alessandro Rigolli (giornaledellamusica), Claudio Rinaldi (Direttore Gazzetta di Parma), Valeria Ottolenghi (Relazioni esterne ANCT, Gazzetta di Parma), Vittorio Testa (Gazzetta di Parma), dopo un’accurata selezione e valutazione, premierà le migliori recensioni scritte dagli studenti; in palio biglietti e abbonamenti per gli spettacoli in scena al Teatro Regio di Parma.

Quattro le scuole coinvolte in questa edizione di Scrivere d’Opera: Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi”, Liceo Classico Europeo “Maria Luigia”, Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”, Liceo Scientifico-Musicale “Attilio Bertolucci”.

Il premio è dedicato a Elena Formica, giornalista della Gazzetta di Parma prematuramente scomparsa, il concorso rappresenta il momento conclusivo di Scrivere d’opera, in occasione del quale ciascun partecipante ha dovuto cimentarsi nella scrittura di una recensione, dando prova delle proprie capacità di analisi e argomentazione.

Ecco l'elenco dei vincitori

1° classificato (vincono 12 biglietti-invito + Volume Parma Regio Teatro nel mondo)

Braghiroli Pietro Liceo Classico Gian Domenico Romagnosi I D (Leggi il testo premiato)

Arcagni Tommaso Liceo Artistico statale Paolo Toschi V (Leggi il testo premiato)



2° classificato (vincono 6 biglietti-invito + Volume Regio People 2 gli artisti)

Ustiugova Lina Liceo Classico Gian Domenico Romagnosi I D (Leggi il testo premiato)

Folli Alessandro Liceo Artistico statale Paolo Toschi V (Leggi il testo premiato)



3° classificato (vince 4 biglietti-invito + Catalogo Mostra Opera)

Bertani Rebecca Liceo Classico Gian Domenico Romagnosi I D (Leggi il testo premiato)



Finalisti (vincono 2 biglietti-invito)

Belgio Arianna Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi” I D

Marrazzo Giuseppina Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi” I D

Concari Francesco Liceo Europeo Maria Luigia IV

Ruggiero Rebecca Liceo Europeo Maria Luigia IV

Ferri Federico Liceo artistico statale Paolo Toschi IV