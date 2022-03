Media Training, un manuale per comunicare in video con sicurezza ed efficacia

Quante volte ci è capitato di comunicare in video e di chiederci se la performance sia stata all'altezza? Media training, il nuovo libro di Gianroberto Marelli appena uscito per i tipi di Hoepli, illustra un metodo per sciogliere tutti i dubbi. Il testo di Marelli insegna i principali elementi della comunicazione - dal media al presentatore, passando per l'audience e il messaggio - e come si combinano con i mezzi audio e video, con illuminazione e location. Un aspirante influencer, un imprenditore, un politico, un docente o semplicemente qualcuno che desidera migliorare la propria presenza in video durante una riunione on line possono trovare in questo manuale una guida pratica per accrescere le proprie capacità.

Media training

di Gianroberto Marelli

Hoepli Editore

240 pagine, 24,90 euro.