Da venerdi’ 25 «Le storie irrisolte di Berre»

“Le storie irrisolte di Berre” sono tre appuntamenti targati Abc (Associazione Bernardo Cinquetti) che esplorano il rapporto dell’artista parmigiano, scomparso nel 2018, con il cantautorato francese, la musica brasiliana e l'arte in generale.

Il primo in ordine di tempo avrà luogo venerdì 25 marzo alle 18,30 sotto forma di registrazione dal vivo con pubblico della puntata del Podcast “RadioBerre” dal titolo “L’olmo e altre storie. Bernardo e i cantautori di lingua francese”, condotta da Lorenzo Lasagna con Francesco Camattini come ospite.

Seguirà il 29 aprile alle 20,45 la serata “Berre do Brasil. Approdo oltreoceano" con Lucia Dall'Olio e Marcello Pugliese. Il 27 maggio alle 20,45 avrà luogo il reading “Disincantami o Musa” con Massimo Bassi e Grazia Cinquetti. Le serate si svolgeranno nella sede di Abc in via Langhirano 170/A a Parma

“Torniamo finalmente live - spiega Grazia Cinquetti, presidente dell’associazione - con tre appuntamenti per esplorare dal punto di vista artistico la passione di Bernardo per i cantautori francesi, che spesso tradusse e riarrangiò, la musica brasiliana e l'arte in generale. In compagnia di artisti che hanno collaborato con lui o che gli sarebbero piaciuti. Un bel modo per accogliere la Primavera e ricordare Bernardo nella sua essenza più vera, quella di artista e poeta".

Durante le serate, accompagnate da un piccolo aperitivo, si potrà partecipare alla raccolta fondi per il "progetto Ardenne", creato da Bernardo Cinquetti e Vittorio Bustaffa con il supporto del “Musée Rimbaud, per lo studio e la conoscenza delle relazioni fra uomo e paesaggio” che diventerà un volume illustrato. Sarà necessario il greenpass rafforzato (se previsto dalla normativa vigente). Per info e prenotazioni: abc.associazioneberrecinquetti@gmail.com