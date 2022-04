L'orologio che leggeva il futuro

Racconterò un aneddoto della biografia di mio nonno: Villa il nano a Pontetaro ci ritornò negli anni cinquanta ed andò a trovare la madre di quello e la futura Santa Ida, due pie donne, che abitavano in un villino con solaio ed abbaino, sita in una stradina, che durante il mese di maggio, sboccolava di miriadi di rose rosa e dirò che la casa era tutta un andirivieni di frati scalzi, preti, vescovi e chierichetti. Le due religiose e devotissime a Cristo e la Madonna, le quali non smettevano mai di dire il rosario, per non finire nel fuoco dell'Inferno, avevano un orologio: d' oro pacchiano-a forma minuscola di basilica di San Pietro, costruito nel milletrecento da un orologiaio, sorta di Nostradamus indovino di San Secondo, perché gli ingranaggi a molle, predicevano la morte e le acclamazioni dei papi, come se nei marchingegni fosse scritto il destino futuro del mondo cattolico. Così alla morte di un pontefice - nell'esatto istante del suo decesso - il pendolo cominciava a batteri rintocchi di campane a morte e poi usciva un cucù minuscolo a forma di sua bara. Susseguentemente dall'orologio uscivano fumate nere e bianche, a simboleggiare l'elezione del nuovo, che per mezzo di un soldatino con le sembianze del nuovo Santo Padre, si affacciava alla minuscola finestra e una suoneria ripeteva ogni volta: habemus Papà con il suo nome in latino. Siccome più tardi, le due pie, curiose, da quali papi in successione, sarebbe stato detto il Vaticano, mandarono avanti le lancette, cosicché l'orologio e: quella sorta di baraccone-lunapark ecclesiastico, andò in tilt, impazzendo, e mio nonno, stufo dei Papa-cucù, lo mise dentro un sacco e lo andò a trafugare in fiume Taro, buttandolo in una sacca d' acqua piena di pesce gatti, dai baffoni austroungarici, come di soldati di Marialuigia. Qualche anno più tardi il nano era arrivato a Noceto, salendo su un taxi, il cui conducente era detto il Gambero, perché questo taxista viaggiava all'indietro come i gamberi, con innestata la retromarcia e il nano sgargnaplava del tassinaro-barzelletta, così rivide mio nonno nel paese per la festa di San Martino, dove festeggiavano il santo patrono: soprannominato dagli autoctoni San Martinocino, perché la frazione era stata costruita ed urbanizzato in un Noceto sradicato. I due avevano visto la sagra con le bancarelle ed assistito a fine festeggiamenti alla gara di corsa di scoiattoli, uno per ciascun rione. Infine avevano visitato la rocca, all'interno della quale c'era uno strumento di tortura a forma di schiaccianoci gigante, che serviva a stritolare la testa ai condannati a morte: quali briganti, falsari di conio, ladruncoli di polli e stupratori di suore. Il nano a Parigi era andato ad incontrare lo scrittore Proust, perché questi mesi prima, ad una MilleMiglia in una sfilata di automobili, di cui una Bugatti era guidata da lui, passò sul ponte Taro, sostenuto da piloni a forma di gambe gigantesche di Marialuigia: lombi, coscie e polpacci neoclassici. Ad uno di quei pilastri muratori avevano persino murate una cazzuola d'oro e una spada diamantata. Così dalla macchina il letterato lancio a Villa il nano e mio nonno bambino, quel lontano giorno del 1919, un incarto di stracchino, che i due, afferratolo al volo, lo erano andati a mangiare nella trattoria del paese, dove appunto Marcel, fermatosi per una pausa, stava pranzando. Chiacchierarono e l'invitò a Parigi: a mangiare le ostriche e a bere champagne. Quel bambino di mio nonno con il nano portò lo scrittore a vedere l'orologio: conservato in una campana di vetro nel proprio abbaino, opera di un orologiaio cieco di San Secondo, il quale ne aveva montato i congegni, quando aveva messo piede il primo Santo Padre a San Pietro e il tic tac conosceva nella sua scatola nera in eterno tutta la vita dei Papi e all' atto di morte di uno di questi, aveva al suo interno, per migliaia di secoli, cucù a forma di bare e di guardie svizzere minuscole, che uscivano da una finestrucola per segnalare il decesso o la loro acclamazione. Così un'antenata Mari: ramo genealogico, da cui discendeva la madre di mio nonno, nel lontano trecento, era entrata nell'orologeria del paese della Spalla cotta, per chiedere cosa costasse, cosi' la piccolissima donna-perché nata settimina-lì incontrò un previsto ed ilare domandava: "don, don, don é bello il Paradiso?" e il prete gli regalò l'orologio, sapendo che dalla famiglia Mari sarebbe nata in futura la Santa Ida, che abito' da signorina con la Dina: la madre di mio nonno e con la signora Pia Pizzicotti. La santa donna si rese autrice di opere di beneficienza e di miracoli: come l'improvvisa cessazione di una piena colossale del Taro, che aveva diminuito la devastante portata delle sue acque correnti al lancio di un rosario della detta venerata, vortice liquido e pieno di fango, in grado di seppellire l'intero vico, se fuoriuscito dal suo letto. Fatto sta che che le tre vecchie, curiose da quali Papi sarebbe stato detto in futuro il Vaticano, per riconoscerne le sembianze nei cucù, fecero impazzirò il big ben e mio nonno lo mise dentro un baule e lo ando' a buttare in un fondale di quel fiume e quello diventò la casa dei pesce gatti, che vi entravano e vi uscivano, come pesci arlecchino da anfore bucate, con le quali sono impreziositi gli acquari delle pizzerie. A Pontetaro, paese pieno di villani che zappavano la terra e curavano gli alberi dei vivai nessuno si ricordò più la leggenda dell' orologio papale.