"Migrantes": l'australiano Adam Ferguson vince i Sony World Photography Awards 2022 - Foto

E’ l’australiano Adam Ferguson ad aggiudicarsi il titolo di Photographer of the Year ai Sony World Photography Awards 2022. Il fotografo vincitore con la serie Migrantes, si aggiudica inoltre un premio in denaro di 25.000 dollari USA e un set di attrezzature fotografiche digitali di Sony. Gli scatti di Ferguson immortalano autoritratti in bianco e nero di migranti in attesa di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti. Dopo aver montato una fotocamera su un treppiede, l'australiano ha lasciato che ogni soggetto scattasse in completa autonomia, con un cavo di azionamento a distanza.

Ferguson ha commentato il suo riconoscimento così nella cerimonia intervenendo da remoto: «Questa serie di scatti, realizzata in collaborazione con i migranti, voleva essere un modo per suscitare empatia, non pietà. Cedendo il controllo e dando a ogni migrante facoltà decisionale nel processo che mirava a rappresentarlo». I vincitori delle dieci categorie del concorso Professional sono Domagoj Burilovi; (Architettura e Design); Alnis Stakle (Fotografia creativa); Jan Grarup (Documentaristica); Shunta Kimura (Ambiente); l’'italiano Lorenzo Poli (Paesaggio); Hugh Fox (Portfolio); Adam Ferguson (Ritratto); Ricardo Teles (Sport); Haruna Ogata & Jean-Etienne Portail (Natura morta); Milan Radisics (Vita selvaggia e Natura). Mentre Scott Wilson (Regno Unito) è stato proclamato Open Photographer of the Year, riconoscimento che va al miglior scatto singolo. Anger Management, l’immagine in bianco e nero che ritrae uno stallone mustang allo stato brado, è stata scelta tra quelle dei dieci vincitori delle categorie Open.

Ezra Bohm (Paesi Bassi) è lo Student Photographer of the Year. Mentre Tri Nguyen (Vietnam, 18 anni) si è aggiudicato il titolo di Youth Photographer of the Year con Under The Moonlight. Il noto fotografo canadese Edward Burtynsky ha ottenuto il premio Outstanding Contribution to Photography. Presso la Somerset House di Londra, dal 13 aprile al 2 maggio 2022, si terrà la mostra di oltre 300 stampe e di centinaia di altre immagini digitali di tutti i fotografi vincitori e finalisti. (