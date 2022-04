Angela Zaffignani: "Il giardino come incantesimo della natura"

«Che cos’è il birdgarden? Una provocazione a favore del disordine, del verde selvatico, liberato da ogni schema e controllo, della varietà di siepi, alberi e fiori, accostati senza schemi predefiniti e alla fine completamente armonici». Non ha dubbi Angela Zaffignani, autorità indiscussa nel settore del verde, maestra nel trasformare la natura in un mondo magico da scoprire. Zaffignani, che ha conosciuto l’arte del birdgarden nelle oasi naturalistiche inglesi (prima ad averlo importato in Italia) ha lasciato anni fa il suo lavoro di insegnante per dedicarsi completamente ad un percorso di divulgazione (attraverso articoli, corsi, convegni) realizzando birdgarden in scuole, parchi pubblici e giardini privati nella logica di giardino naturale ecosostenibile. Oggi, con gioia, annuncia che è uscito in libreria il suo volume «Birdgarden. Il giardino naturale e i suoi ospiti» (Mattioli 1885, pag. 243, euro 29), ristampa del primo volume uscito nel 2010, arricchito in questa nuova versione di importanti pagine nelle quali l’esperta illustra altri progetti e iniziative. Il libro sarà presentato il 24 aprile, alle 11,30 (nel contesto della manifestazione floreale «Nel segno del Giglio» di Colorno) dall’autrice affiancata dal sindaco di Colorno Christian Stocchi.

«I miei primi passi nel mondo dell’editoria iniziarono nel ‘92 quando pubblicai la mia prima opera sul birdgarden con la casa editrice Mondadori (in un secondo momento tradotta in tedesco). Da subito ho capito che l’amore per la natura doveva diventare il mio scopo di vita e un vero e proprio lavoro di sensibilizzazione nei confronti della città e di chi la abita», spiega la Zaffignani che è stata a lungo responsabile del verde pubblico della nostra città, dove ha ideato e promosso una serie di iniziative culturali legate al tema del verde tra cui «Giardini aperti» (rassegna che ogni anno apre alla visita alcuni prestigiosi giardini privati di Parma), «Il verde si legge» (evento che promuove letture di prosa e poesia sul tema della natura negli angoli più belli del verde urbano), «Giardini Gourmet» (wolking tours gastronomici nei giardini segreti della città unendo cultura arte e sapori) e collaborazioni con Il labirinto della Masone di Franco Maria Ricci per la realizzazione di eventi culturali legati ai temi del verde e della natura.

Tutto l’amore di Angela traspare tra le pagine di questo delizioso libro dedicato, come spiega l’autrice stessa, non solo agli amanti del verde ma anche a chi solo desidera approcciarsi alla natura trasformandola in una filosofia di vita: «Angela Zaffignani ci invita ad aprire cuore e giardino alle innumerevoli creature chiamate da Madre Natura a popolarlo. Gli uccelli prima di tutto, ma anche ricci ranocchie bisce orbettini e lombrichi, pipistrelli e forbicine, senza contare gli innumerevoli microrganismi talvolta invisibili a occhio nudo, cui il suolo deve la sua fertilità, e poi le api i bombi e gli altri insetti impollinatori senza i quali non avremmo né frutta né ortaggi, le coccinelli e le sirfidi che tengono a bada gli afidi, i rospi che ci risparmiano la fatica di mandar via le chiocciole troppo invadenti, le farfalle e le lucciole che ci fanno danzare il cuore», scriveva la scrittrice Pia Pera (scomparsa nel 2016) nella presentazione del libro.

Le sue parole rappresentano tutto ciò che il lettore potrà trovare sfogliano le pagine illustrare dalle opere di Gabriele Pozzi: «Un birdgarden è un giardino naturale, completamente diverso dai giardini ordinati, potati, disegnati e “costruiti” dall’uomo. E’ un giardino in cui vi è spazio per la vegetazione spontanea in cui le essenze scelte sono le più adatte per attirare attorno a casa uccelli, farfalle e altre creature selvatiche - sottolinea l’autrice -. La trasformazione di una parte degli spazi verdi in birdgarden potrebbe contribuire a recuperare quel verde naturale che, oggi più che mai, ci manca per riconquistare una dimensione di vita più vicina alle nostre origini. Il birdgarden ha una funzione rilassante e contribuisce al benessere psicofisico di chi ne usufruisce, permettendo quel relax di cui si ha sempre più bisogno. Per chi non ha la fortuna di avere un giardino, può bastare un terrazzo, un balconcino, uno spazio anche ristretto da arredare secondo il nostro gusto». Angela, pioniera nel portare i giovani verso la natura (con la scuola «V. Bottego» nel '94 ha realizzato il primo Birdagerden completo) non si stanca di lanciare un appello: «E' importantissimo che i ragazzi coltivino amore e rispetto per la natura. Il mio desiderio più grande è che il libro riesca a coinvolgere lettori di tutte le età creando una sorta di educazione al verde».

Come scegliere quindi piante e arbusti favorevoli alla vita degli animali selvatici? Quale terreno usare per assistere al miracolo di vedere germogliare alberi, fiore e frutti meravigliosi? Come riconoscere fiori e piante, costruire deliziose casette per uccelli o realizzare folti prati? Niente di più facile: lasciarsi conquistare dal libro di Angela, capace di incantarsi dinnanzi al volo di una cinciallegra, da una farfalla che si riproduce in un giardino o da un’aiuola ricca di fiori selvatici. Un libro per sognare e per agire creando un mondo migliore.