E' morto Piergiorgio Bellocchio, fondatore della rivista Quaderni piacentini. Fratello del regista Marco

E’ morto all’età di 90 anni Piergiorgio Bellocchio, critico letterario e scrittore, fondatore della rivista Quaderni piacentini, fratello del regista Marco.

Nato a Piacenza il 15 dicembre 1931, vincitore del premio Pozzale di Empoli con i racconti I piacevoli servi (Mondadori), oltre a curare per oltre vent'anni, fino alla chiusura, i Quaderni piacentini, rivista simbolo dell’anima eterodossa della sinistra italiana, nel 1969 è stato anche il primo direttore responsabile di Lotta Continua, organo ufficiale dell’omonima formazione extraparlamentare. Dal 1977 al 1980 ha diretto la casa editrice Gulliver di Milano; nel 1985 ha fondato, con Alfonso Berardinelli, la rivista letteraria Diario .

Tra le raccolte delle sue prose critiche, Dalla parte del torto (Einaudi), Eventualmente (Rizzoli), L’astuzia delle passioni (Rizzoli), Oggetti smarriti (Baldini Castoldi Dalai), Al di sotto della mischia. Satire e saggi (Scheiwiller) e Diario 1985-1993 (con Alfonso Berardinelli, Quodlibet, 2010). Nel 2020 Quodlibet ha pubblicato la raccolta Un seme di umanità.

L’anno scorso è apparso in Marx può aspettare, lo straordinario affresco della famiglia Bellocchio al completo, tutta insieme sullo schermo, chiamata a raccolta da Marco per fare i conti con una tragedia: il suicidio nel 1968 di Camillo, fratello gemello del regista. Il film è stato presentato agli Special Screenings del Festival di Cannes.