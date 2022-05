Le donne rondine

Nel mio paese all’inizio della primavera molte donne seguono me la pittrice Valentina e lasciano per molti giorni le loro case e vanno a vivere in una stalla dove a marzo nidificano le rondini

Ci sono leggi che vietano questa cosa e molti uomini sono contrari e urlano e scrivono sui muri che le donne non devono andare alle stalle a primavera

Io Valentina e molte donne e ragazze madri portiamo i figli quando ancora non ci sono le rondini e aspettiamo le rondini e trascorriamo tutte le notti a provare il suono delle rondini e ogni madre accudisce il figlio di un’altra donna del paese fino all’arrivo delle rondini questa è l’inizio della primavera delle donne del mio paese

Di giorno a lavorare e pagare le tasse e guidare la macchina e la notte a fare la voce delle rondini e cercare il cibo per i figli delle altre donne del paese

Negli altri paesi dicono che non siamo normali noi donne di Barbiano

Con le foglie cadute noi donne rondine costruiamo le culle per i figli sconosciuti sono culle colorate di rosso giallo e verde e viola

Di notte battiamo anche i tamburi noi donne di Barbiano noi donne rondine ascoltiamo i pink floyd

Le rondini volano in cerchio e allora anche noi donne rondine ci riuniamo sempre in cerchio per dormire per mangiare per ballare per cantare per litigare per stare in silenzio siamo sempre in cerchio

Vogliamo fare una scuola a Barbiano nel mio paese per insegnare ai bambini a fare il canto delle rondini non so se ce la faremo ma poi potremo insegnare anche il canto di altri uccelli secondo me potrebbe venire gente da tutta Italia a imparare a riprodurre il canto degli uccelli noi donne rondine ci crediamo

Lavorare e fare la donna rondine è stancante a qualcuna la deve pur fare nel mondo io Valentina e le altre mie nuove amiche siamo qui sogniamo di essere rondini sogniamo un giorno di volare di non pagare più le tasse sogniamo di non dover più andare al supermercato

Quando le rondini a ottobre partono da Barbiano per l’Africa noi donne cantiamo e balliamo la cucaracha con i vestiti fatti di foglie e a volte piangiamo per la loro partenza e le salutiamo e così quando ritornano cantiamo e balliamo a marzo e ci inginocchiamo pregando a decine piangendo ma di gioia che la primavera è finalmente tornata

In quel viaggio di due settimane verso l’Africa cosa penseranno le rondini cosa vedranno quali colori quali immagini si portano dentro che noi non vediamo ma noi donne rondine siamo fortunate ogni volta che ritornano a Barbiamo le rondini ci riportano i colori che hanno visto e d’improvviso abbiamo abiti gialli e viola e verdi e azzurri sono i colori che ci regalano sul corpo le rondini i colori dell’Africa

Passo ore e ore a dipingere le rondini che fanno il nido nella stalla e vanno e vengono per me è come una droga guardarle come lottano per gli altri molto più degli uomini a volte dormo dentro la stalla invasa dalle rondini sono le notti in cui dormo meglio

Io Valentina e le donne del mio paese osiamo anche a volta piantarci nella terra con solo la testa fuori e facciamo le margherite e i girasoli e i papaveri e le violette tanto che innaffiate dalla pioggia sui capelli ci crescono i fiori ma gli uomini non ci credono gli uomini non capiscono ci vogliono portare al supermercato ci vogliono portare al bar ma noi siamo donne rondine

In paese dicono che abbiamo abbandonato la famiglia che abbiamo abbandonato il lavoro che abbiamo abbandonato il mondo normale ma noi ci sentiamo normali qui nella stalla con le rondini non ci sentiamo anormali

Oggi noi donne rondine ci siamo attorcigliati alle piante di mandorlo e di ciliegio e facciamo i rami con le braccia e noi donne ci chiamiamo Mariolina rondine Lucia rondine Silvia rondine Chiara rondine Beatrice rondine Alessandra rondine Violetta rondine Barbara rondine Francesca rondine Isabella rondine Alice rondine Federica rondine abbiamo perso i nostri cognomi

Noi donne rondine cantiamo come le rondini e cerchiamo il cibo peri figli delle altre donne credo che solo nel mio paese di Barbiamo succeda ogni inizio di primavera negli altri paesi parlano male di noi dicono che non ci piace lavorare dicono che siamo matte noi donne rondine

Anche il giornale non ne parla delle donne rondine sicuramente ha cose più importanti di cui parlare

I wish you vere here rondine c’è scritto nella stalla di Barbiamo