La ricca signora che barava al gioco

Sopra un promontorio di nude rupi, il paese di C. contava poche case di pietra grigia. Gli abitanti (siamo agli inizi del Novecento del secolo scorso) vivevano di agricoltura e di pastorizia. Nessuno era abbiente, finché, affittata la casa migliore, non venne ad abitarvi, con la fantesca, una ricca e vecchia signora.

Magra e di bassa statura, aveva il volto rugoso e gli occhi neri e vividi. Camminava poggiandosi ad un bastone di faggio decorato, il manico a forma di testa di diavolo; dal collo le pendeva una spessa collana di brillanti, ed ai polsi bracciali. Fu così abbigliata che, un pomeriggio, comparve nell’osteria del villaggio dove, specie nelle sere d’estate, mai mancavano i giocatori di carte. Anziani dalle facce coriacee come martelli, lo sguardo diffidente ed astuto, ai quali la signora, gentile, chiese di poter giocare. Nella successione della varie partite, dalla briscola allo scopone, mai riuscirono a sconfiggerla, contagiandoli al punto che li convinse a giocare di soldi.

In breve si accorsero che, occhi fissi sulle loro mani e carte, mai li guardava in faccia. Si convinsero che barasse. La voce si sparse e le mogli dei giocatori presero a maledirla e denunciala alla Reale Carabinieria. Si seppe che era una professionista della scommessa, perfino d’azzardo, reduce dai casinò di mezzo mondo. Fra le mogli dei giocatori, che mai si era pronunciata nei confronti della signora, c’era anche Giuditta, detta la cavatrice. Non perché lavorasse in qualche miniera, ma perché amministrava una ditta che distribuiva esplosivi agli operatori che dovevano allestire le mine per demolire giacimenti di marmo o di roccia.

Giuditta era una bella donna bionda, dal portamento elegante e sensuale, ma nel suo sguardo passava un ché di gelido, che ne sminuiva il fascino. Il marito, Valente Impropri, era un allevatore di bovini, con una gran passione per il gioco. Si mormorava che con la vecchia signora avesse perduto una cifra ingente, tanto da essere finito nelle mani degli usurai. Precisa alla stregua di un orologio svizzero, al calasole la signora entrava all’osteria.

Un boscaiolo, che si voleva fosse in combutta coi briganti, aveva cominciato a tenerne d’occhio gli spostamenti. Dal Tosco-Emiliano era pure arrivato lo spazzacamino; un ometto scarno, gli abiti fuligginosi. Un funambolo. Attratto dai monili della signora, anche lui cominciò a frequentare la bettola. Ora la vulgata sosteneva che la vecchia detenesse in casa un gran tesoro accumulato con la sua arte di baro, ed aveva riparato in quello sperduto paese per evitarne il sequestro. Tanti i soldi sottratti ai malcapitati, che nell’osteria più nessuno giocava con lei. Insisteva a sfidarla solo Valente Impropri, il volto traversato dalla disperazione.

Giuditta, che si diceva essere assai preoccupata, non stava più in ufficio. A cassetta di una vecchia diligenza portava lei stessa l’esplosivo ai clienti. Madre di due figli adolescenti, qualcuno sosteneva si impegnasse così tanto per raggranellare soldi.

Sopraggiunta un’estate assai rovente, sulla sera, si poteva vedere la signora a passeggio sull’argine del torrente con un sigaro Toscano infilato in un bocchino d’avorio. Fumando, guardava attorno, il volto una ragnatela di grinze. Una mattina, dalla fantesca, si venne a sapere che era morta. Celebrato il funerale, a cui nessuno prese parte se non i portantini della bara, si cominciò a mormorare che aveva voluto essere seppellita coi suoi monili.

Di notte il boscaiolo, coi dovuti attrezzi, andò al camposanto per riesumarla. Di buona lena, al chiaro di Luna, si mise all’opera. Senonché, d’un tratto, si accorse di avere alle spalle un’ombra. Era lo spazzacamino, che avrebbe voluto proporgli di dividersi il tesoro, ma lui fuggì, temendo d’avere a che fare con uno spettro. Lo spazzacamino continuato a scavare stava per aprire il feretro, quando gli tremò la terra sotto i piedi. Era il terremoto. Non lo capì e, spaventato, abbandonò l’impresa. All’indomani all’osteria, il becchino ed il prete stavano deplorando la profanazione della tomba della signora, quando lei comparve sulla porta, e fatto agli astanti allibiti un cenno di saluto si avviò verso una carrozza nera attaccata a un cavallo nero. Un colpo di frusta e la vettura, avvolta da una tempesta di polvere, si allontanò nella valle lungo la leggendaria strada che costeggiava un altrettanto leggendario lago.

Era mezzogiorno, tra il canto delle cicale si udì una forte, lacerante esplosione, e la carrozza della ricca e vecchia signora si sollevò in alto, per ricadere, a picco, nel lago. Del suo tesoro non sarà mai trovata traccia nemmeno dai subacquei.