Dormo sui libri

Io sono Coccafata davanti alla chiesa di Sant’Agostino a Roma dormo da anni sopra una pila di libri vecchi mi chiamano quella che dorme sui libri.

All’inizio mi vergognavo un poco a dormire sui libri e di notte dormivo come tutti gli altri tra sogni e incubi poi una notte è successa una cosa strana una notte ho incontrato il cane di Bulgakov e io inseguivo lui e lui inseguiva me era proprio lui io che dormivo sui libri ero fortunata. I vigili quasi ogni mattina vengono a portare via i libri ma io ne porto altri e ci dormo sopra. Me lo hanno detto ripetutamente non si può dormire sopra ad una pila di libri e davanti a una chiesa. Le mie notti non sono come le vostre stanotte ho ballato con Tancredi Falconeri del Gattopardo che colori che soffitti che palpiti poi la mattina mi sono risvegliata con un fischio di un vigile. Domenica notte ho fatto l’amore con Raskolnikov alla terrazza del Pincio i suoi occhi non si dimenticano mi ha fatto un poco paura ma stringeva con tanto ardore. Le mie notti non sono come le vostre.

Sono una barbona tutti dicono che sono una barbona ma in realtà sono fortunata io incontro i personaggi dei libri loro stanno sotto di me e di notte entrano nella mia testa e nelle mie braccia e nel mio cuore tutto così all’improvviso.

L’ho raccontato ai vigili ma mi hanno fatto l’alcool test io gli dicevo che conoscevo decine di personaggi letterari di persona e loro mi facevano l’alcool test.

Lunedi notte sono salita su un albero come Cosimo di Piovasco a villa Celimontana e ho visto il mondo da un albero era la prima volta che mi succedeva. Quella dorme sui libri poveretta dicono quando la gente passa davanti alla chiesa. Martedi notte con Achab ho dato la caccia a Moby Dick lungo il Tevere è stato molto stancante io non so nemmeno nuotare non so come ho fatto.

Le mie notti non sono come le vostre ogni notta ho una avventura strabiliante. Mercoledi notte ho conosciuto alla stazione Tiburtina Anna Karenina e dopo un lungo dialogo ho evitato che si suicidasse.

Giovedi notte sono andata alla stazione di Sabaudia e c’era Stephen Dedalus dell’Ulissse e abbiamo parlato a lungo io non ho capito niente ma ora siamo amici nella stessa notte ho incontrato Sandokan in un campeggio e li in estasi ho capito tutto quello che mi diceva ed ero pronta a lottare con lui e per i suoi ideali.

Le mie notti non sono come le vostre io Coccafata dormo sui libri. Poveretta dorme sui libri quella non sanno che ho una vita notturna molto più divertente della loro altro che lo spritz.

Venerdi notte ho bevuto in un bar di Rebibbia con il Cappellaio Marro che mi ha fatto vedere i suoi orologi e nella stessa notte ho duellato con i tre Moschettieri e nella stessa notte ho fatto il giro del mondo in ottanta giorni non è stato facile fare il giro del mondo in una notte. Si suda e ci si stanca la notte a dormire sui libri Un vigile stamattina mi ha dato la multa perché dormo sui libri davanti a una chiesa importante e mi ha sequestrato i libri. Ma io Coccafata ne ho recuperati altri e canto Me llaman calle.

Sabato notte ho incontrato in Piazza Bologna il Digiunatore di Kafka che mi ha offerto un pezzo di pane mentre tutti intorno ci fotografavano e sputavano.

Una notte ho raccolto funghi con Marcovaldo una notte sono andata in miniera con Etienne Lantier nelle miniere una notte sono stata con Peter Pan nell’isola che non c’è ho passato una notte con la volpe del Piccolo Principe e una intera notte con Padron Ntoni dei Malavoglia altro che le vostre notti nei letti meglio stare sui libri ve lo dice Coccafata de Roma.

Le mie notti non sono come le vostre io dormo sui libri. Ieri notte ho incontrato Pinocchio che mi ha portato sotto un albero e diceva che c’era un gruzzolo. La notte in cui sono stata meglio è quando una notte ho incontrato Oblomov e mi ha convinta dopo molte ore che è meglio stare in una casa e non andare in giro come una vagabonda è stato un incontro molto interessante sono certa che se dormivo in un letto normale e non sui libri non avrei mai incontrato Oblomov.

Se dormite nei letti non viaggiate mica niente dovete dormire sopra a pile di libri solo allora potete vivere tante avventure la notte. Sono stanca e sudata il giorno non mi dice niente ma la notte io viaggio nei libri sono fortunata anche se ho preso 115 multe quest’anno se gli dico che la notte ho ballato con Marcovaldo i vigili mi fanno l’alcool test

Dormite sui libri non nel letto