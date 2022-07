Christian Boltanski, a Parma la prima mostra dopo la scomparsa dell'artista

Una grande mostra su Christian Boltanski, la prima dopo la sua scomparsa, al Complesso Monumentale della Pilotta, diretto da Simone Verde, in collaborazione con l'ambasciata francese. L’ha annunciata l’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset in occasione del ricevimento per la Festa nazionale francese, tenutosi nella serata del 14 luglio.

Si tratta di un’esposizione di alto rilievo internazionale, in memoria di uno dei più grandi artisti del nostro tempo e sarà curata da Annalisa Rimmaudo, attachée de conservation des collections contemporaines al Centre Pompidou di Parigi. L'evento, realizzato in collaborazione con l’Estate dell’artista, l’Agence Eva Albarran e la galerie Marian Goodman, si propone il difficile compito di esporre l’opera in assenza della cura dell’artista stesso che, negli ultimi vent'anni, ha fatto di ogni retrospettiva una creazione in sè. Il progetto prevede un percorso tra le opere che hanno segnato la sua carriera e la storia dell’arte degli ultimi 50 anni.

Un appuntamento significativo, previsto per la primavera del 2023, che segue la mostra «I Farnese. Architettura, Arte, Potere» - a tutt'oggi in corso presso gli spazi del Complesso fino al prossimo 31 luglio - e che partecipa del rilancio internazionale della Pilotta operato dal direttore Simone Verde e che testimonia l’impegno dell’istituto nei confronti dell’arte contemporanea e dei suoi principali protagonisti.