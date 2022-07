di Andrea Maietti

Era d’estate che più di sempre spiavo il cielo negli occhi di Mariellina. In una cittadina di Liguria, dove tornavamo puntualmente da quando Lucia e Luca erano piccoli. Una conca di mare risparmiata dai veleni. Mariellina poteva nascondere i pensieri cupi per risparmiarmi la paura di perderla, ma i suoi occhi non avrebbero potuto: specchiavano la tersura invitta del mare di Noli: neppure un’ombra passeggera ci sarebbe passata clandestina. Ogni mattina andavamo alla spiaggia e gli occhi di Mariellina erano ancora e sempre quelli del mare.

Il bagnino Tobia aveva il viso antico del vecchio di Hemingway, le sue parole erano scaglie di solitaria saggezza: «Ho fatto molti sport - raccontava: - nuoto, podismo, ciclismo, anche la pesca, un tempo, per sopravvivere. La libertà del mare, nessuno pare volerla più. Adesso i giovani vanno tutti a scuola, parlano tutti allo stesso modo. Io a scuola ci sono andato poco. I libri me li vendevo. Ma ho conosciuto il mare e i pescatori di un tempo. D’inverno scendevano sul lungomare con le loro pipe e le loro storie di mare.

Adesso ne sono rimasti pochissimi: se ne vanno uno dopo l’altro, come se questo tempo li cacciasse via. Non frequentano più neppure l’osteria i superstiti. Stanno soli contro i muri dei carrugi, spostandosi secondo il giro del sole. Ognuno ha un suo carrugio, ognuno un posto suo. Stanno tutto il giorno lì, con la pipa tra i denti erosi, i volti incisi dalle rughe, la fessura degli occhi nel vuoto. Non scendono più a guardare il mare. Non rispondono neppure ai passanti che li stuzzicano chiamandoli con la scumàgna di gioventù. Quando avevano ancora voglia di raccontare andavo a scaldarmi alle loro favole. Adesso mi sono costruito un’arca sul dorso del monte: cavalli e maiali, oche e capre, galline e colombi. E quando scendo sulla battigia parlo ai bambini come i vecchi pescatori parlavano a me. E i bambini mi ascoltano, come se nessuno avesse mai raccontato a loro una storia bella come quelle che racconta il mare». Tobia guardava Mariellina entrare in acqua con la protesi nascosta dal costume: «Quella è una donna antica - mi disse un giorno: - lei è fortunato». Un poco umiliato la guardavo anch’io, «della razza di chi rimane a terra». Una sera, seduti su una panchina del lungomare, seguivamo una barca di pescatori nella breve luce di una lampara. I remi entravano e uscivano dall’acqua con il ritmo di una scena riaffiorata dagli abissi del tempo. Dal saloncino del bagno «Nirvana» un’orchestrina con valzer e mazurke del mio paese, quando dai bordi della balera friggevo di vedere Mariellina ballare (non ci «parlavamo» ancora): «Tu che mi sorridi verde luna, tu che non conosci la mia pena». Ridete, ridete, figli cuffiofili del rock. Non c’erano che quelle note e quelle parole per i miei sedici anni sulla riva dell’Adda.

Mi appisolai. E d’improvviso la sagoma nota del promontorio di Capo Noli prese le fattezze di un apocalittico orso addormentato. Dallo stomaco, greve di calamari, freddi sudori cominciarono ad afferrarmi la gola. E poi la visione: l’apocalittico guardiano del mare si drizzò enorme sull’acqua, sollevando un’onda a tocco del cielo. L’onda sbatacchiava barche piccole e grandi che l’orso ghermiva e stritolava via, come Moby Dick con le scialuppe di Achab. «Non stai bene?» mi scosse Mariellina. Riaprii gli occhi sul mare tranquillo di Noli. Guardai con apprensione verso il Capo: il grande orso era tornato a dormire. «Guarda, Mariellina, non ti pare un orso?». «Hai ragione, pare proprio un orso» sorrise lei. «Allora domani prendiamo il primo treno e torniamo a Lodi».

Succedeva, inevitabilmente: dopo pochi giorni di mare, la voglia della mia Bassa, con i primi fiati di nebbia sui pennacchi bruni del granturco, la voglia del primo giorno di scuola.

°°°°°°°°

«Le vent se lève. Il faut tenter de vivre»: si leva il vento, bisogna tentare di vivere. Oggi, 12 settembre 1996, è il primo giorno di scuola. È sempre stata un’emozione bella il primo giorno di scuola: da scolaretto, da studente, da professore. Adesso, dopo mezzo secolo, il primo giorno di scuola rintocca per altri.

Ho insegnato per 36 anni.

Resta intatta la nostalgia della lezione, specialmente quella del primo giorno di scuola, con gli alunni del primo anno.

Adolescenti ammutoliti nei banchi non ancora ammassati a testuggine, come sarà regolarmente negli anni successivi. Ti fissano, senti i palpiti della loro trepida curiosità.

Come sarà questo professore? Glielo leggi negli occhi, così avidi di conoscere. Non puoi deluderli. Farai capriole didattiche, diventerai attore, perché la scuola è il primo teatrino della vita e tu l’hai imparato da Shakespeare: «All the world is a stage», tutto il mondo è teatro, e ogni stagione dell’uomo è un atto della commedia.

Stamattina, per la prima volta dopo mezzo secolo, sai che si alzerà il sipario senza che per te ci sia parte alcuna, neanche quella della comparsa. Si è alzato il vento dell’autunno: il faut tenter de vivre. «Vorrei ben vedere!», dice Mariellina.

(da “L’ultima fuga di Coppi e Mariellina”, Ed. Diabasis)