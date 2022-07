Il piano di difesa del texano Thrapp

Riguardo Rancho Estebàn il comando militare non aveva tentennato: che diventasse un avamposto sul confine messicano e al più presto. Così ci aveva spedito i ragazzi di Noah Thrapp, tutti volontari, tutti texani. Quegli uomini sapevano il fatto loro - il mese prima erano tornati a Fort Bliss con venti scalpi Apache -, ma fortificare in pochi giorni una fattoria bruciata avrebbe demotivato un intero squadrone; in piena estate, perdipiù. Thrapp aveva però in mente un buon piano di difesa: prima rinforzare le mura con mattoni e macerie poi spargere chiodi lungo il perimetro per appiedare gli indiani. Il pianterreno della casa padronale sarebbe stato eletto ad arsenale e dormitorio.

Il quarto giorno di lavoro Noah Thrapp sedeva, come al solito, all’ombra del portico ricostruito. Era un gigante dagli occhi taglienti; senza famiglia e passato noti (lo si diceva in fuga dalla legge) aveva consacrato ciò che gli restava da vivere alle armi. Contro gli Apaches non aveva niente di personale: cacciarli o tenerli a bada lo sentiva come un servizio alla comunità, punto e basta. Masticando qualche parola nel loro dialetto, si era improvvisato interprete per l’esercito, mediando la resa di alcuni capibanda nascosti sulle sierras. Un giorno, mentre attendeva in sella che i suoi uomini bruciassero le capanne di un villaggio, un’indigena gli si era avvicinata. «Tu Occhi Bianchi morirai come uccello che cova» gli aveva detto sprezzante. Thrapp aveva riso della profezia, spingendo la donna con un calcio verso gli altri prigionieri.

Al Rancho gli uomini, sgobbando con seghe e badili, continuavano a chiedersi perché Thrapp restasse tutto il giorno a guardarli. Era il capo, d’accordo, ma almeno un muscolo poteva muoverlo. Non capivano che, delegando a loro il lavoro pesante, Thrapp si concentrava su quelle minuzie che potevano salvare la pelle a tutti; come, ad esempio, la sorveglianza di Felìz, il giovane meticcio - orbo d’un occhio - che era stato aggregato alla banda. «Non mi hanno mai considerato uno di loro, li odio» aveva chiarito il ragazzo quando si era presentato al forte per arruolarsi. Nessuno gli aveva creduto. Nessuno, a parte quell’ingenuo del maggiore Sickner, fresco di promozione. Aveva convocato Thrapp nel suo ufficio mentre un sarto gli prendeva le misure per la nuova uniforme; con le braccia aperte pareva la statua di un santo: «Felìz ha sangue Apache, ma ci aiuterà, ha capito da quale parte stare. Speriamo che anche altri seguano il suo esempio. È una fortuna che conosca la zona di Rancho Estebàn. Non vi darà problemi, garantisco io per lui».

Thrapp era rimasto in silenzio mentre il metro avvolgeva come una serpe polsi e spalle del graduato; quando aveva capito dove il discorso stesse andando a parare, strinse lo schienale della sedia fino allo scricchiolio. Il sarto si volse curioso e uno spillo punse dove non doveva. Sickner grugnì e Thrapp ne approfittò per fermare il monologo. Tuttavia le sue proteste («Fa il doppio gioco, ci farà tagliare la gola!») furono vane: non avendo né le prove delle sue affermazioni né molti uomini, Sickner lo congedò rapidamente.

Ma a Rancho Estebàn il maggiore non c’era; e Thrapp aveva giurato sulla testa dei compagni che al primo passo falso il subdolo Felìz sarebbe finito all’altro mondo con un colpo nella schiena.

Giunse il tramonto, di un rosso solido. Thrapp stava per dare l’ordine di riattizzare i fuochi per la cena quando le sentinelle lo batterono sul tempo sparando in aria tre volte: pericolo. Volarono tutti sugli spalti, i fucili in pugno. Gli indiani attaccavano col sole alle spalle; la polvere sospesa rendeva la loro cavalcata più che indelebile. I texani si bloccarono, le schiene sbranate dal sudore. Quando le sgargianti bandane nemiche cominciarono ad intuirsi, Thrapp ordinò di sparare. La prima fila di Apaches rotolò senza un grido dai mustangs, la seconda si ritirò lasciando i morti sul campo e qualche cavallo ferito dai chiodi. Gli occhi degli assediati restarono fissi sulla piana. Ma d’un tratto la carica riprese. “Strano” pensò Thrapp “di solito non sono così impulsivi”. Gli venne un dubbio, ma pregò di essersi sbagliato. Dov’era Felìz? Eccolo al suo fianco, intento a ricaricare. Ma allora chi, in nome di Dio, stava aprendo il portone? Lo riconobbe: era Stuart, uno dei suoi. Vigliacco… Come poteva credere che lo avrebbero risparmiato? Spalancati i battenti, il giuda alzò uno straccio bianco, ma due bulbi rossi gli fiorirono sulla schiena: Felìz abbassò la pistola fumante e rivolse a Thrapp un lungo cenno d’intesa. Il gigante lo ricambiò. Quindi saltarono insieme giù dagli spalti per cercare di chiudere il portone.

Come finì la resistenza di Rancho Estebàn lo stabilì il tenente May la sera dopo quando - di rientro a Fort Bliss - fece alzare dai cadaveri la melma nera degli avvoltoi: i texani si erano battuti fino alla fine delle munizioni. Ma ciò che stupì l’ufficiale fu ritrovare ancora vivo, sotto il cadavere di Thrapp, un ragazzo senza un occhio.